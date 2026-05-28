Andy Robertson đã gật đầu đồng ý gia nhập Tottenham, sau khi đáo hạn hợp đồng với Liverpool trong tháng này.

Hồi đầu năm, đội bóng thành London từng nỗ lực chiêu mộ Robertson, nhưng thương vụ đổ bể vì Liverpool không tìm được phương án thay thế phù hợp.

Sau 9 mùa giải gắn bó đội chủ sân Anfield, cuối tuần qua, Robertson cũng có màn chia tay đầy cảm xúc ở trận hòa 1-1 với Brentford.

Juventus từng rất muốn có sự phục vụ của hậu vệ cánh kỳ cựu người Scotland. Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận, Tottenham mới là đội giành chiến thắng trong thương vụ này.

Đầu quân cho đội bóng Bắc London, Robertson mang theo bảng thành tích ấn tượng khi sở hữu tới 60 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh.

Sớm có tân binh đầu tiên theo dạng miễn phí, lãnh đạo Spurs hứa sẽ ủng hộ HLV De Zerbi hết lòng trên thị trường chuyển nhượng.

Nhà cầm quân người Italia muốn xây dựng Tottenham theo phiên bản đội bóng cũ Brighton. Thế nên, ông tiến cử lên cấp lãnh đạo 3 mục tiêu cần mua là thủ thành Verbruggen, trung vệ Van Hecke và tiền vệ Baleba.

Bộ ba trên đều là những cái tên tiềm năng, đã khẳng định được chỗ đứng trong môi trường Ngoại hạng khắc nghiệt. Quan trọng hơn cả là họ hợp với triết lý bóng đá của HLV De Zerbi.

Tuy vậy, sẽ chẳng dễ để Tottenham thuyết phục đối tác nhả người, nếu không chấp nhận chi ra số tiền chuyển nhượng lớn.