Định mệnh phiêu bạt

Câu nói “định mệnh tráo những lá bài, còn chúng ta là người chơi chúng”, được gán cho cả William Shakespeare lẫn triết gia người Đức Arthur Schopenhauer. Nhưng không cần phải đọc họ mới biết cách chơi bài.

Đó là điều chàng thiếu niên Mikel Arteta đã làm khi rời La Masia, miền đất lý tưởng mà chính số phận đưa cậu tới.

Mikel Arteta với danh hiệu lịch sử cùng Arsenal. Ảnh: PL

Quyết định sang PSG là một lần thách thức định mệnh, giống như con tàu ma Người Hà Lan Bay bị nguyền rủa phải lênh đênh trên biển cả mà không bao giờ được cập bến.

Khi Arteta tìm thấy bến với Real Sociedad để ở lại San Sebastian, gần gia đình và tránh cuộc ly hôn của bố mẹ, lời nguyền của truyền thuyết lặp lại. Mikel thất bại và tiếp tục ra khơi. Có những điều dường như đã được viết sẵn.

Việc liên tục đưa ra những lựa chọn, tránh xa những ngày tháng rực rỡ của La Liga và chưa từng một lần khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha (dù là người hùng vô địch U16 châu Âu 1999), giúp Arteta tích lũy một vốn trải nghiệm đặc biệt.

Tất cả được kết tinh hôm nay, khi ông ở tuổi 44, thành hình mẫu của một HLV hiện đại, can thiệp sâu vào mọi chi tiết, phá cách và không lệ thuộc vào hệ thống hay truyền thống nào, dù được đào tạo ở Barca, từng ngồi cạnh Pep Guardiola hay đang dẫn dắt Arsenal với những giá trị đặc thù.

Đó là một Arsenal “tắc kè hoa”, có thể chơi liên tục hoặc bùng nổ trong những khoảnh khắc riêng lẻ, đồng thời biết phòng ngự theo cách rất khác Premier League. Trong cuộc chiến nghẹt thở cuối mùa 2025/26, Arteta kiểm soát mọi thứ tại Emirates.

Ông là “manager” đúng nghĩa. Dù xung quanh có ồn ào hay không, khi chịu áp lực lớn ở giai đoạn cuối Ngoại hạng Anh vừa qua, ông đã giành được quyền tự tay xáo những lá bài.

Những bài học

Với ánh mắt đại bàng, bộ râu như một thủy thủ, Arteta kết hợp rất tốt giữa tầm nhìn bao quát và khả năng hành động, điều thể hiện rõ ở Arsenal mà ông xây dựng, giàu tính chiến thuật nhưng trên hết là hiệu quả trong những đòn đánh quyết định.

Các tình huống cố định chỉ là một ví dụ. Trong một Premier League chịu ảnh hưởng lớn từ Guardiola, một HLV người Tây Ban Nha trưởng thành từ trường phái Barca, từng đá cùng vị trí với Pep và còn làm trợ lý cho ông tại Etihad, rất dễ bị xem như bản sao của thuyền trưởng vừa rời Man City.

Arteta chịu ảnh hưởng nhưng không sao chép Guardiola. Ảnh: EFE

Nhưng thực tế không phải vậy. Arteta biết cách thống trị trận đấu, song thực dụng hơn, trực diện hơn và sắc bén hơn.

Mối quan hệ giữa họ là câu chuyện đầy những lần gặp gỡ và chia xa. Khi Arteta ra mắt đội một Barca, ông vào sân để thay chính Guardiola trong trận đấu châu Âu gặp Hertha Berlin. Khi ấy Mikel mới 16 tuổi.

Sau trận, Guardiola đã “thẩm vấn” đàn em về cảm giác thi đấu và đưa ra vài lời khuyên. Arteta nhớ lại rằng ngay từ lúc ấy, Pep đã nói chuyện như một HLV. Hai mươi năm sau, quãng thời gian cùng ngồi trên ghế huấn luyện ở Man City giống như một khóa thạc sĩ thực thụ.

Nhưng khi Arteta quyết định ra đi, quan hệ giữa họ nguội lạnh, ngừng liên lạc, điều chỉ mới thay đổi trở lại trong lúc đôi bên cạnh tranh Premier League vừa qua. Những mối quan hệ mãnh liệt vốn là như thế. Với Guardiola, không thể có kiểu nào khác.

Tuy nhiên, Guardiola không phải ảnh hưởng duy nhất đối với Arteta. Việc thi đấu ở nhiều giải đấu khác nhau mang lại cho ông góc nhìn vô cùng giá trị.

Khi chưa đủ tuổi trưởng thành, Arteta gặp Mauricio Pochettino – thủ lĩnh PSG và như một người cha trên sân cỏ. Ngày ấy, Ronaldinho cũng tỏa sáng tại Paris.

Kết tinh của nhiều thứ

Trải nghiệm tại PSG hoàn toàn khác với quãng thời gian ở Ibrox Park. Chính những năm tháng khoác áo Glasgow Rangers mới thực sự tôi luyện Arteta, bởi ông phải thích nghi với nhịp độ cực cao, thể lực vượt trội và bóng bổng dồn dập.

Khi chuyển tới Everton rồi Arsenal, ông đã hoàn toàn làm chủ “mã văn hóa” của bóng đá Anh mà không đánh mất gốc gác của mình.

Arteta thay đổi Arsenal bằng phong cách rất riêng. Ảnh: AFC

Arteta không thể trở thành Guardiola, cũng không phải Xabi Alonso, hay Cesc Fabregas. Nhưng ông gom nhặt được bí quyết của tất cả họ vào cuốn nhật ký cuộc đời mình.

Một phần trong đó từng được Arteta chia sẻ, rằng ông không phải mẫu cầu thủ sống trong bong bóng, mà luôn tò mò mãnh liệt về mọi thứ xung quanh. “Tôi lúc nào cũng hơi tinh quái một chút”, ông thừa nhận.

Arteta thi đấu ở Premier League và sống trọn với nước Anh, nơi ông xây dựng gia đình cùng cựu Hoa hậu Tây Ban Nha Lorena Bernal. Ông viết lách, kinh doanh và thậm chí còn đứng ra đại diện cho một đấu sĩ bò tót trẻ.

Ông khiến Guardiola rời Man City mà không có chức Premier League thứ 7. Bởi vì, lịch sử được viết khi Arsenal đăng quang sau 22 năm chờ đợi.

Từ niềm vui Premier League, Arteta tự tin cùng Arsenal đối đầu PSG của Luis Enrique – một đồng đội cũ khác tại Barca – trong trận chung kết Champions League (23h ngày 30/5).

“Người Tây Ban Nha phiêu bạt” đã đưa con tàu Arsenal vượt qua sương mù để lên đỉnh bóng đá Anh. Giờ là lúc chinh phục thiên đường châu Âu, tại sao không!