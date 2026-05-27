Tầm quan trọng của Pacho

Các trợ lý phân tích của Chelsea khi mổ băng PSG trước trận chung kết Club World Cup đã phát hiện ra một điểm yếu rất rõ ràng của đội bóng do Luis Enrique dẫn dắt.

Khi không có Willian Pacho – người bị treo giò – PSG trở nên cực kỳ dễ tổn thương trong các tình huống chuyển trạng thái.

Những người làm việc cho Chelsea nhớ lại rằng chỉ cần chuyển hướng tấn công sang khu vực mà Lucas Beraldo, người thay thế Pacho, trấn giữ là Cole Palmer đã có trận đấu hay nhất sự nghiệp. Kết quả được phản ánh bằng chiến thắng 3-0.

Trong toàn bộ mùa giải 2024/25, PSG chưa từng thua với cách biệt lớn đến vậy. Thất bại ấy khiến họ mất chức vô địch thế giới.

Các chuyên gia của Chelsea tin chắc rằng việc họ nâng cúp trên đất Mỹ phần lớn đến từ việc cầu thủ ít tiếng tăm nhất bên phía đội hình PSG không ra sân.

Cũng chính người đó, đáng tiếc cho Chelsea, đã góp mặt ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mà PSG thắng 5-2 tại Công viên các Hoàng tử, rồi tiếp tục thắng tưng bừng 3-0 trên sân Stamford Bridge.

Trên con đường vào chung kết Champions League mùa này, dấu ấn Pacho thể hiện rõ hơn nữa trong trận lượt về bán kết trên sân Allianz Arena, nơi PSG hòa Bayern Munich 1-1 – trận dấu mà anh được UEFA trao giải cầu thủ hay nhất.

Bóng đá giúp thoát nghèo

Willian Pacho sinh năm 2001 tại Quinquinde, thuộc tỉnh Esmeraldas – vùng nghèo nhất Ecuador. Theo Viện Thống kê và Điều tra Dân số Ecuador (INEC), từ năm 2009-2022, tỷ lệ nghèo đa chiều của trẻ em tại Esmeraldas dao động 60%-70%. Bóng đá đã mở ra con đường thoát nghèo cho Pacho.

Năm 2019, anh được đôn lên đội một của Independiente del Valle. Đồng hành cùng anh khi ấy là Moises Caicedo – hiện khoác áo Chelsea – và Piero Hincapie của Arsenal.

HLV đầu tiên của Pacho ở cấp độ chuyên nghiệp là chiến lược gia người Tây Ban Nha Miguel Angel Ramirez – một chuyên gia đào tạo trẻ, từng tham gia dự án học viện Aspire Academy của Qatar cho World Cup 2022 trên sân nhà.

“Pacho luôn rất mạnh mẽ, rất thích chiến thắng trong các pha tranh chấp”, Ramirez chia sẻ. Ông là người hoàn thiện quá trình đào tạo trung vệ Ecuador, từ đội trẻ lên đội một.

Ramirez phân tích: “Trong những pha tì đè, nếu tiền đạo nhanh hơn vượt lên vài mét đầu tiên, cậu ấy vẫn có đôi chân rất dài và sải chân giúp thu hồi khoảng cách. Pacho có khả năng áp đặt, chiếm lĩnh không gian”.

Theo Ramirez, có một vấn đề với trung vệ 24 tuổi: “Bởi Pacho là một chàng trai cực kỳ lễ phép, trách nhiệm và thông minh. Đôi khi sự thông minh trong bóng đá khiến bạn suy nghĩ quá nhiều. Cậu ấy luôn nghĩ đến hậu quả của một đường chuyền hỏng”.

Ramirez kết luận: “Pacho là mẫu trung vệ chống đỡ cho cả hệ thống. Có những đội ít bị dồn ép nhưng luôn sở hữu những trung vệ và thủ môn biết ‘gánh’ tập thể.

Thibaut Courtois là người chống đỡ cho Real Madrid. Trước đây, Carles Puyol từng là chỗ dựa của Barcelona.

Đó là những người chiến thắng trong các pha đấu tay đôi, khiến phần còn lại của đội bóng cảm thấy yên tâm vì khi mất bóng, nếu pressing thất bại, họ biết luôn có ai đó phía sau sửa sai”.

Tấm khiên của Luis Enrique

Năm 2024, PSG chiêu mộ Pacho khiến nhiều người bất ngờ và hoài nghi. “Chúng tôi cần đúng mẫu cầu thủ như vậy”, GĐTT Luis Campos giải thích về thương vụ 45 triệu euro.

Theo Campos, Pacho là mẫu hậu vệ lý tưởng mà Luis Enrique mong muốn. Khi còn ở Frankfurt, anh có thể thi đấu với hàng phòng ngự dâng cao trong phần lớn thời gian.

Pacho có khả năng che phủ chiều sâu phòng ngự, sở hữu thể chất tốt – đặc biệt là chiều cao cho các tình huống cố định – và vẫn thoải mái xử lý bóng theo cách đơn giản nhưng hiệu quả, điều đòi hỏi trí thông minh.

Vitinha tuyên bố: “Pacho đã cứu chúng tôi”. Tiền vệ Bồ Đào Nha thường xuyên nhắc với các đồng đội khi hồi tưởng về hành trình đưa PSG đến chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Đội bóng có khả năng luân chuyển bóng hay nhất Champions League mùa trước lại dựa vào hai trung vệ vốn không nổi bật ở khả năng chuyền phá tuyến. Marquinhos là người bảo vệ vòng cấm, còn Pacho lao ra khoảng không để tham gia những trận chiến như màn đối đầu với Harry tại Munich.

Pacho dâng cao khóa chặt Kane trong giờ thi đấu chính thức, khiến lối đá tấn công của Bayern Munich bị hóa giải. Tiền đạo người Anh chỉ ghi bàn trong thời gian bù giờ, nhưng không có ý nghĩa.

Cuối tuần này, trên sân Puskas Arena ở Budapest (23h ngày 30/5), Pacho là tấm khiên để Luis Enrique hy vọng chặn đứng các pha chuyển trạng thái của Arsenal, cũng như vũ khí bóng chết.