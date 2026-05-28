Sau khi hoàn tất bản hợp đồng Anthony Gordon, các quan chức bộ phận thể thao Barcelona vẫn chưa dừng lại.

Mudo Deportivo đưa tin độc quyền, chiều 27/5, GĐTT Deco của Barca đã có buổi gặp với Fernando Hidalgo – người đại diện của Julian Alvarez – tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Barcelona.

Barca muốn dứt điểm nhanh vụ Julian Alvarez. Ảnh: EFE

Cùng tham dự còn có “siêu cò” Juanma Lopez và Andy Bara, những người tin rằng mối quan hệ tốt đẹp của họ với Atletico Madrid có thể giúp thương vụ tiến triển thuận lợi hơn.

Barca muốn hoàn tất việc chiêu mộ Julian Alvarez trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Đội tuyển Argentina sẽ đá trận ra quân gặp Algeria vào ngày 17/6 – nghĩa là thời gian không còn nhiều.

Với Deco đứng đầu kế hoạch chuyển nhượng, Barca đã thực hiện động thái đầu tiên nhằm đưa cựu tiền đạo Man City về Camp Nou.

Khi hai đội gặp nhau tại tứ kết Champions League vừa qua, Julian Alvarez đã gửi thông điệp tới Atletico Madrid rằng anh đang hạnh phúc tại Metropolitano.

Tuy nhiên, khi đó, những người thân cận Alvarez cho biết, nếu có cơ hội gia nhập Barcelona, anh sẽ ưu tiên lựa chọn này.

Từ Madrid, tờ AS khẳng định Alvarez muốn được khoác áo Barca. Thêm một mùa giải thất bại của Atletico khiến “Nhện” nghĩ đến chuyện ra đi – như tiết lộ của chuyên gia Fabrizio Romano.

Cả phía Barcelona lẫn Atletico đều không muốn thương vụ này trở thành “bom tấn kéo dài” suốt mùa hè.

Sự xuất hiện của Juanma Lopez có thể mang ý nghĩa quyết định. Ông hiện đại diện cho hai ngôi sao Barca là Joan Garcia và Dani Olmo.

Đáng chú ý, Juanma Lopez từng có 10 năm thi đấu cho Atletico và sau đó cũng duy trì mối quan hệ mật thiết với đội trên cương vị người đại diện cầu thủ. Cuộc gặp giữa họ kéo dài đến tận 20h tối thứ Tư (khoảng 1h ngày 28/5, giờ Hà Nội).

Julian Alvarez là mục tiêu số 1 của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sau khi được La Liga “bật đèn xanh” trong việc nới lỏng quy định tài chính – hệ quả tích cực từ 2 chức vô địch liên tiếp.

Đội bóng xứ Catalunya ước tính mức giá có thể rơi vào khoảng 100 triệu euro, chưa kể các khoản phụ phí. Deco muốn hoàn tất hai bản hợp đồng lớn cho mùa giải mới trước khi World Cup bắt đầu.