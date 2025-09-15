Xem video Armand Duplantis lập kỷ lục thế giới mới:

Ở chung kết môn nhảy sào nam giải điền kinh vô địch thế giới 2025 đang diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, Armand Duplantis lại khiến thế giới phải nhắc tên.

Ở lần nhảy thứ 3, VĐV 25 tuổi này chinh phục thành công mức xà 6,30m, qua đó phá kỷ lục thế giới lần thứ 14 trong sự nghiệp. Thành tích siêu phàm này không chỉ cho thấy khả năng phi thường của Duplantis mà còn chứng minh sự ổn định đáng kinh ngạc trong suốt nhiều năm qua.

Duplantis liên tục phá kỷ lục của chính mình - Ảnh: World Athletics

Không dừng lại ở đó, VĐV người Thụy Điển còn đi vào lịch sử khi giành hat-trick HCV ở ba kỳ giải Vô địch điền kinh thế giới liên tiếp vào các năm 2022, 2023 và 2025. Đây là cột mốc mà hiếm ai trong làng điền kinh có thể làm được, qua đó đưa tên tuổi Duplantis lên tầm huyền thoại.

Ở tuổi 25, Duplantis đang cho thấy anh vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Ở tuổi 25, Duplantis trở thành huyền thoại ở môn nhảy sào - Ảnh: European Athletics

Giới chuyên môn nhận định, với phong độ hiện tại, việc anh tiếp tục phá sâu hơn kỷ lục 6,30m chỉ còn là vấn đề thời gian.

Người hâm mộ toàn cầu đang chờ đợi Duplantis sẽ còn đưa môn nhảy sào lên một tầm cao nào nữa, khi mà giới hạn dường như chưa bao giờ tồn tại với tài năng siêu việt này.