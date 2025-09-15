Áp lực lớn với Bích Tuyền

Từ 7/10 tới 16/10, vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 diễn ra tại Ninh Bình. So với kế hoạch, giải đấu khởi tranh sớm hơn 3 ngày nhằm giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tâm điểm của vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG là cuộc cạnh tranh ngôi vô địch ở hai bảng nam và nữ. Trong đó, tại bảng nữ, CLB Ninh Bình đang nhận được sự quan tâm đặc biệt sau những tranh cãi liên quan tới trường hợp của Bích Tuyền.

Trước đó, Đặng Thị Hồng không được phép thi đấu do VĐV này bị LĐBC Việt Nam (VFV) "treo giò" vô thời hạn vì liên quan tới án phạt của LĐBC thế giới (FIVB) tại giải U21 thế giới 2025. Tại giai đoạn 1, tay đập 19 tuổi là người ghi rất nhiều điểm cho CLB Vietinbank (hợp đồng cho mượn).

Bích Tuyền trong màu áo Ninh Bình.

Trở lại với Bích Tuyền, cô cũng là cây ghi điểm chủ lực của Ninh Bình, giúp đội bóng cố đô Hoa Lư đứng đầu ở giai đoạn 1. Tại giai đoạn 2, không nói quá khi đối chuyền sinh năm 2000 chính là niềm hy vọng lớn nhất của Ninh Bình. Muốn vô địch, đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng phải trông chờ rất nhiều vào phong độ của tay đập quê Vĩnh Long.

Vừa là tâm điểm của dư luận, vừa phải nhận nhiệm vụ "gánh team", Bích Tuyền đang chịu áp lực cực lớn, đặc biệt trong bối cảnh LĐBC Việt Nam khẳng định siết chặt vấn đề kiểm tra giới tính trong thời gian tới.

Nóng cuộc đua vô địch quốc gia 2025

Ngoài Ninh Bình, những đội bóng mạnh như VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang, Vietinbank... cũng sẽ làm tất cả để đua vô địch tại giải bóng chuyền VĐQG 2025.

Mới đây, VTV Bình Điền Long An sang Thái Lan tham dự giải đấu truyền thống Sealect Cup 2025, sau đó trở về nước tranh tài tại giai đoạn 2 giải VĐQG 2025. Dù vắng tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy nhưng đội bóng miền Tây vẫn được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch năm nay.

Các cô gái xinh đẹp, tài năng của Binh chủng Thông tin.

Một đội bóng khác là Binh chủng Thông tin lên đường sang Thượng Hải (Trung Quốc), bước vào chuyến tập huấn quan trọng trước thềm giai đoạn 2 giải VĐQG. BHL đội bóng áo lính đặt quyết tâm cao ở giai đoạn quyết định này nhằm giành kết quả tốt nhất.

Về lực lượng, Binh chủng Thông tin có sự góp mặt của ngoại binh Voronkova – tay đập từng khoác áo nhiều CLB mạnh tại châu Âu. Bên cạnh đó là những cái tên chất lượng như Kiều Trinh, Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Nguyệt Anh...

Các đội bóng khác cũng đang tích cực tập luyện, tuyển mộ ngoại binh nhằm sẵn sàng bước vào tranh tài tại giai đoạn 2. Ở bảng nam, các đội cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Những ứng cử viên vô địch bảng nam có Công an TP.HCM, Biên Phòng, Thể Công Tân Cảng...

Giai đoạn 2 thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, sau đó các đội bóng xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết tranh ngôi vô địch, 4 đội đứng cuối cạnh tranh tấm vé trụ hạng.