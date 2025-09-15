Trên trang cá nhân, tay đập Trần Bích Thủy đăng tải hình ảnh mình chụp chung cùng các VĐV ở CLB Okayama của Nhật Bản. Okayama là một trong những đội bóng nổi tiếng của xứ sở Mặt trời mọc, sở hữu nhiều tay đập xuất sắc nhưng chủ yếu là nội binh.

Trong thời gian qua, phụ công số 1 tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ kín chuyện xuất ngoại, cho đến khi cô khoe tấm ảnh mình đang ở Nhật Bản cùng các VĐV CLB Okayama khiến nhiều người bất ngờ.

Bích Thủy chụp ảnh cùng các VĐV CLB Okayama của Nhật Bản.

Hiện phía CLB chủ quản Hóa chất Đức Giang vẫn chưa chính thức lên tiếng về chuyện xuất ngoại của Bích Thủy. Tuy nhiên lãnh đạo đội bóng này luôn tạo điều kiện tốt nhất cho VĐV của mình được ra nước ngoài thi đấu.

Trước khi sang Nhật Bản, Bích Thủy có nửa mùa giải chơi rất thành công tại giải bóng chuyền VĐQG Hàn Quốc, sau đó cô trở về nước tiếp tục thi đấu cho Hóa chất Đức Giang và khoác áo đội tuyển quốc gia.

Với chiều cao 1m84 cùng khả năng chắn bóng rất tốt, Bích Thủy được nhiều đội bóng nước ngoài dành sự quan tâm đặc biệt. Việc tay đập sinh năm 2000 lựa chọn Nhật Bản cũng là rất phù hợp và có cơ hội phát triển bản thân, bởi đây là nền bóng chuyền hàng đầu châu Á.

Bích Thủy từng thi đấu ở Hàn Quốc mùa giải trước. Ảnh: S.N

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, ngoài Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy là tay đập tiếp theo thi đấu ở giải bóng chuyền VĐQG 2025/26. Đây không chỉ là tin vui với các VĐV, mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng được nâng chất lượng trong tương lai.

Giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản khởi tranh vào tháng 10. Nếu thi đấu tại đây, Bích Thủy có thể không được CLB Okayama nhả quân về nước tham dự SEA Games 33 vào tháng 12 tới.