Dù đã trở nên quen thuộc, cảnh tượng ấy vẫn khiến khán giả say mê. “Mondo” Duplantis nâng cây sào bằng cả hai tay, cả SVĐ ở Budapest (Hungary) như nín thở chờ đợi.

Anh lao đi, bước chạy nhanh và đầy quyết tâm, đóng sào xuống hố, siết chặt tay, rồi bật người lên cao như bị một chiếc ná khổng lồ phóng đi.

Armand Duplantis lần thứ 13 lập kỷ lục thế giới môn nhảy sào. Ảnh: Imago

Phần còn lại – bay qua xà và rơi xuống đệm – giờ đây chẳng còn gì bí ẩn với anh. “Nó giống như đi xe đạp vậy”, anh từng nói. Lần này, ở lần nhảy thứ hai, Duplantis vượt qua mức 6,29 m, chỉ khẽ chạm xà.

Kỷ lục thế giới thứ 13 trong sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp. Duplantis giơ ngón tay trỏ nhắc cả thế giới rằng chỉ còn 1 centimet nữa là chinh phục cột mốc 6,30 m.

Người hâm mộ mơ về cú nhảy lịch sử ấy ở giải VĐTG tại Tokyo, chung kết nhảy sào ngày 15/9. Danh hiệu kèm 70.000 USD và khoản thưởng 100.000 USD cho kỷ lục thế giới là phần thưởng quá hấp dẫn.

Biết đâu, kỷ lục mới sẽ đến sớm hơn – tại Silesia (Ba Lan), Lausanne (Thụy Sĩ) hoặc Brussels (Bỉ) – bởi với đẳng cấp của Duplantis – “Mozart nhảy sào” – mọi sân khấu đều có thể bùng nổ.

Chàng trai kỳ diệu của nhảy sào vẫn miệt mài nối dài chuỗi kỷ lục, từng centimet một, hướng tới vĩnh cửu.

Không ai trong làng điền kinh hiện nay có khả năng liên tục nâng chuẩn thế giới như anh: 4 năm liền lập ít nhất 2 kỷ lục mỗi năm (3 lần năm 2022, 2 lần 2023, 3 lần 2024 và 3 lần tính đến nay của 2025).

Kể từ Olympic Paris 2024, tốc độ phá kỷ lục của Duplantis còn nhanh hơn: 5 kỷ lục chỉ trong 13 tháng.

Chuỗi kỷ lục của Mondo Duplantis. Ảnh: EuroSport

Thành tích mới nhất đến ở Budapest, tại Memorial Gyulai Istvan, đúng SVĐ bên bờ Danube nơi anh vô địch thế giới 2023. Một năm trước đó, tại “thánh địa” Hayward Field (Oregon, Mỹ), anh lập kỷ lục giải VĐTG với 6,21 m.

Điều đáng kinh ngạc là Duplantis mới 25 tuổi. Điều đó mở ra viễn cảnh về những mốc không tưởng.

“Sa hoàng” Sergei Bubka từng có 35 kỷ lục thế giới; Duplantis đã có 13. Giờ đây, đối thủ lớn nhất của anh chỉ còn là… lịch sử.

Anh còn tự đặt ra thử thách khác: phá kỷ lục của mọi giải Diamond League danh tiếng. Thực tế giờ chỉ còn hai sân chưa chinh phục là Rabat (Maroc) và London (Anh).