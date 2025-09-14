Đội tuyển bóng chuyền nam Trung Quốc không được đánh giá cao, dù vẫn giữ vị thế nhất định ở châu Á.

Trước thềm Giải vô địch thế giới, họ đứng hạng 26, kém Brazil tới 23 bậc và bị xếp vào nhóm hạt giống thấp nhất. Chính vì vậy, thất bại 1-3 trước Brazil ở trận ra quân bảng H là điều không quá bất ngờ.

Trung Quốc (áo đỏ) chỉ gây bất ngờ trong trước Brazil ở set đầu tiên - Ảnh: FIVB

Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Vital Heynen vẫn mang lại nhiều tiếc nuối. Ngay set mở màn, Trung Quốc gây sốc khi thắng 25-19, tận dụng triệt để sự chủ quan và những lỗi cơ bản của đối thủ Nam Mỹ.

Sang set 2, họ tiếp tục thi đấu kiên cường nhưng chỉ chịu thua sát nút 23-25. Kể từ set 3, Brazil siết lại lối chơi và Trung Quốc dần hụt hơi, để thua 22-25 và 21-25.

Dù thua trận, Trung Quốc vẫn chỉ mất 0,01 điểm trên bảng xếp hạng FIVB, coi như không ảnh hưởng nhiều. Quan trọng hơn, họ cho thấy khoảng cách chuyên môn với các đội mạnh không quá xa.

Ở bảng H, ngoài Brazil, còn có Serbia và Czech. Bất ngờ đã xảy ra khi Czech thắng đậm Serbia 3-0 (25-23, 25-20, 25-20), mở ra cơ hội cho Trung Quốc nuôi hy vọng giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, đương kim vô địch Olympic - Pháp dễ dàng vượt qua Hàn Quốc 3-0 (Hàn Quốc, 25-12, 25-18, 25-16) ở bảng C.