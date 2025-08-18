Arsenal có liên hệ chuyển nhượng Eberechi Eze hồi tháng trước. Giám đốc Pháo thủ - Andrea Berta đã đàm phán trực tiếp với đại diện của cầu thủ chạy cánh người Anh.

Nguồn tin gần gũi Eze cho hay, bản thân anh cũng khao khát gia nhập Arsenal. Nhưng rốt cuộc, đội bóng thành London không theo đuổi đến cùng.

Tottenham nhiều khả năng sẽ là bến đỗ mới của Eze - Ảnh: SunSport

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, Arsenal rút khỏi thương vụ Eze vì HLV Arteta hài lòng với dàn nhân sự hiện tại trên hàng công.

Thế nên, giờ Tottenham là đội hưởng lợi khi "một mình một ngựa" chèo kéo tiền đạo cánh của Crystal Palace.

SunSport cho hay, cuối tuần trước, lãnh đạo Spurs đã gửi lời đề nghị chính thức trị giá 60 triệu bảng hỏi mua Eze.

Mặc dù vậy, Crystal Palace lập tức từ chối bởi họ kỳ vọng có thể bán trụ cột của mình với giá trên 68 triệu bảng Anh.

Khả năng Eze ra đi trong những ngày cuối phiên chợ hè phụ thuộc vào việc Palace có tìm được người thay thế phù hợp hay không.

Hiện họ đang theo đuổi Bilal El Khannouss của Leicester và Christos Tzolis thuộc biên chế Club Brugge.