Tuần qua, Bayern Munich đã tiếp cận chiêu mộ sao trẻ người Argentina. Tuy nhiên, Garnacho bác bỏ thẳng thừng.

Động thái trên khiến lãnh đạo MU tức giận, bởi họ hy vọng sớm thanh lý được những "người thừa" như Garnacho cuối phiên chợ hè.

Garnacho khao khát gia nhập Chelsea - Ảnh: SunSport

Lấy mức phí Noni Madueke sang Arsenal làm chuẩn mực, hiện MU đang định giá Garnacho ở mức 50 triệu bảng Anh.

Lãnh đạo Chelsea tin rằng, Garnacho chỉ muốn đầu quân cho họ hè này. Thế nhưng, các cuộc đàm phán vẫn gặp khó khăn về khoản phí yêu cầu.

Chelsea không muốn đáp ứng con số mà đội bóng thành Manchester đưa ra. Hiện họ chỉ trả giá Garnacho cao nhất là 40 triệu bảng Anh.

Garnacho cùng Xavi Simons là hai cái tên mà lãnh đạo The Blues muốn rước về sân Stamford Bridge trước khi kỳ chuyển nhượng 2025 khép lại.

Mặc dù vậy, HLV Enzo Maresca lại muốn tuyển mộ thêm trung vệ, sau chấn thương dây chằng chéo trước nghiêm trọng của Levi Colwill.