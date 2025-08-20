Mohamed Salah vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA). Đây là lần thứ 3 chân sút Ai Cập nhận được giải thưởng cá nhân này, sau các năm 2018 và 2022, điều chưa cầu thủ nào ở Ngoại hạng Anh từng làm được.

Salah là cầu thủ đầu tiên ở Ngoại hạng Anh có 3 lần được vinh danh là Cầu thủ hay nhất năm của PFA. Ảnh: Liverpool FC

Ngôi sao 33 tuổi đã ghi được 29 bàn thắng và có 18 pha kiến tạo góp công lớn giúp Liverpool vô địch Premier League mùa vừa qua.

Salah đã chiến thắng giải thưởng cá nhân của PFA trước đồng đội Mac Allister, Cole Palmer (Chelsea), đội trưởng Bruno Fernandes (MU), Declan Rice (Arsenal) và tiền đạo Alexander Isak (Newcastle).

Tiền đạo chủ lực Liverpool cho biết “vô cùng tự hào” khi tạo nên lịch sử - lần thứ 3 nhận giải Cầu thủ hay nhất năm của PFA.

Khi được hỏi liệu Liverpool có mạnh hơn so với mùa trước sau khi đã chi hơn 270 triệu bảng trong hè này, Salah đáp: “Bạn không thể nói có hay không, điều đó là rất khó. Chúng tôi ký hợp đồng với những tài năng được đánh giá cao nhưng cũng để một số cầu thủ tuyệt vời ra đi.

Chúng tôi cần truyền đạt kinh nghiệm cho các cầu thủ mới, vì họ chưa từng chơi cho Liverpool. Với sự chú ý của các phương tiện truyền thông và mọi thứ tại CLB, chơi cho Liverpool không hề dễ dàng chút nào. Đó là áp lực rất lớn với các cầu thủ trẻ.

Van Dijk, tôi và tất cả các cầu thủ trong đội đều có gắng hỗ trợ và giúp đỡ họ”.

Isak có mặt trong Đội hình tiêu biểu của năm nhưng vắng mặt do tranh cãi chuyển nhượng với Newcastle. Anh đang 'nổi loạn' để có thể gia nhập Liverpool. Ảnh: 433

Với chiến tích vô địch Ngoại hạnh Anh 2025, Liverpool cũng thống trị danh sách Đội hình tiêu biểu của năm, với Salah, Van Dijk, Mac Allister, Ryan Gravenberch đều có tên.

Ngoài ra, trong đội hình còn có Alexander Isak, người đóng góp rất lớn vào thành công gần đây của Newcastle tại giải quốc nội cũng như ghi bàn giúp đội nhà đả bại 2-1 Liverpool ở Cúp Liên đoàn Anh, nhưng đã vắng mặt vì những tranh cãi chuyển nhượng.

Tiền đạo Thụy Điển muốn nhanh chóng được gia nhập Liverpool nhưng bị Chích chòe làm khó và anh đang ‘nổi loạn’ để được ra đi.