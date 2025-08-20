Chia sẻ trên trang cá nhân tối 19/8, Isak thừa nhận đang làm mọi cách để rời khỏi Newcastle vì "niềm tin đã mất".

Tuy nhiên, phía CLB lập tức đăng bài khẳng định, Isak không được phép ra đi hè này. Newcastle cũng để ngỏ cánh cửa đón tiền đạo Thụy Điển quay trở lại đội hình.

Isak bỏ tập và đưa ra yêu sách chuyển nhượng - Ảnh: SunSport

Trong nỗ lực đòi chuyển sang Liverpool, Isak không tập trung cùng toàn đội trước mùa và lỡ vòng đầu tiên Ngoại hạng Anh.

Bài đăng công khai được chia sẻ hôm qua, Alexander Isak viết: "Tôi tự hào vì có một vị trí trong đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh của PFA mùa giải 2024/25.

Trước hết, tôi muốn cảm ơn các đồng đội cùng mọi người ở Newcastle đã ủng hộ trên suốt chặng đường. Với mọi chuyện đang diễn ra, tôi cảm thấy không ổn nếu có mặt ở buổi lễ tối này.

Tôi im lặng trong thời gian dài còn những người khác đã lên tiếng. Những lời hứa được đưa ra và CLB cũng biết quan điểm của tôi. Việc hành động như thể vấn đề mới xuất hiện là sai lầm.

Khi lời hứa bị phá vỡ và niềm tin mất đi, mối quan hệ đôi bên không thể tiếp tục được nữa. Sự thay đổi có lẽ tốt cho tất cả các bên, chứ không chỉ riêng tôi."

Vài giờ sau, Newcastle đăng tải thông báo phản hồi: "Chúng tôi cực kỳ thất vọng khi được cảnh báo về bài đăng trên mạng xã hội của Alexander Isak.

Mọi thứ cần rõ ràng, Isak vẫn còn hợp đồng và chưa có bất kỳ cam kết nào từ phía CLB rằng, cậu ta có thể rời Newcastle hè này.

Chúng tôi muốn giữ chân những cầu thủ giỏi nhất, nhưng CLB cũng hiểu, mỗi cầu thủ đều có nguyện vọng riêng nên sẽ lắng nghe quan điểm của họ.

Newcastle vẫn cương quyết không để Isak ra đi - Ảnh: SunSport

Như đã giải thích với Isak cùng người đại diện, Newcastle luôn cân nhắc đến lợi ích tốt nhất cho đội bóng và người hâm mộ.

Chúng tôi cũng nói rõ ràng, các điều kiện chuyển nhượng trong hè này vẫn chưa diễn ra. Newcastle không thấy những điều kiện đó có thể được đáp ứng.

Isak là thành viên của CLB và sẽ được chào đón trở lại khi anh ấy sẵn sàng tái hợp với đồng đội của mình."

Giới truyền thông Anh cho hay, sở dĩ Isak nổi loạn là vì lời hứa tăng lương của sếp cũ Newcastle trước đây là Amanda Staveley và Mehrdad Ghodoussi bị gác lại.

Tân Giám đốc thể thao Newcastle - Paul Mitchell hoãn các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Isak, bởi giao kèo hiện tại còn 4 năm, nhận mức thù lao 130.000 bảng/tuần.