Cầu thủ người Ba Lan từng được Arsenal chiêu mộ với giá 21 triệu bảng từ Spezia năm 2023. Tuy nhiên, tại Emirates anh không có nhiều đất diễn trước khi bị đẩy sang Porto theo dạng cho mượn.

Kiwior ra sân 38 lần trong màu áo đội bóng Bồ Đào Nha mùa này và chứng tỏ mình là nhân tố quan trọng trong đội hình HLV Francesco Farioli.

Lãnh đạo Porto quyết định sẽ giữ chân Kiwior dài hạn, và đồng ý trả cho Arsenal 14,5 triệu bảng mua đứt cầu thủ 26 tuổi.

Thông báo từ phía CLB xác nhận: "FC Porto kích hoạt điều khoản mua đứt Jakub Kiwior trong thỏa thuận cho mượn đã ký với Arsenal và sẽ chính thức nắm giữ quyền đăng ký và 100% bản quyền kinh tế và hình ảnh.

Porto bỏ ra chi phí cố định 17 triệu euro (14,5 triệu bảng), cộng thêm một khoản phí biến động có thể lên tới 5 triệu euro (4,3 triệu bảng), tùy thuộc vào việc đạt được một số mục tiêu nhất định."

Arsenal sẽ được hưởng 2 triệu euro từ bất kỳ vụ chuyển nhượng nào trong tương lai của Kiwior. Hậu vệ Ba Lan cũng có điều khoản giải phóng hợp đồng 70 triệu euro ở đội bóng mới.

Porto vừa đăng quang giải vô địch Bồ Đào Nha cuối tuần trước, vượt qua Alverca 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Jan Bednarek.

Trong khi đó, Arsenal đã giành suất vào chung kết Champions League sau khi đánh bại Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1.

HLV Mikel Arteta khá hài lòng với nhân sự ở vị trí trung vệ hiện tại, bao gồm Saliba, Gabriel, Mosquera, Hincapie nên bật đèn xanh cho ban lãnh đạo bán Kiwior.