Bỏ đội vì người yêu

Khi Kylian Mbappe bị bắt gặp xuống từ máy bay riêng tại sân bay Barajas, điện thoại của các lãnh đạo Real Madrid lập tức “nóng ran”, đoạn video được chuyền tay liên tục.

Có người đang ở hành lang sân Cornella chờ vào khu VIP để xem trận gặp Espanyol – nơi đội bóng Hoàng gia có thể chính thức hết cơ hội vô địch La Liga – số khác đã ngồi trước TV tại nhà.

Một số quan chức Real Madrid vẫn còn không vui với Mbappe. Ảnh: MD

Không ai hài lòng khi thấy ngôi sao lớn nhất đội, cầu thủ được chờ đợi suốt một thập kỷ, người mất 6 năm mới cập bến Bernabeu, lại xuất hiện với hình ảnh xa rời thực tế thi đấu của đội bóng.

Vì thế, dù thắng tại thành phố Barcelona nhờ cú đúp của Vinicius Junior (2-0), dư âm sau trận vẫn là nhiều bàn tán quanh tuyển thủ Pháp, người chưa chắc biết liệu có dự trận Siêu kinh điển ở Camp Noi vào ngày 10/5 tới đây hay không.

“Đó là điều không cần thiết”, nguồn tin trong phòng thay đồ chia sẻ với tờ El Mundo, khi họ không hiểu cách hành xử của Mbappe.

Trước đó, đã có sự khó chịu nhất định về chuyến đi của anh tới Italia cùng bạn gái – nữ diễn viên Ester Exposito.

Các đồng đội từng ủng hộ chuyến bay sang Paris của Mbappe hồi tháng Ba để tìm ý kiến y tế về chấn thương đầu gối – điều phổ biến và có sự cho phép của CLB (đi cùng còn có chuyên gia của đội).

Tuy nhiên, lần này mức độ chấn thương không nghiêm trọng (chỉ là đau nhẹ gân kheo chân trái), trong khi Real Madrid vẫn nhấn mạnh anh đang “làm mọi thứ” để kịp dự “El Clasico”, nên chuyến đi bị xem là “không cần thiết”.

Nội bộ căng thẳng

Mbappe có mặt ở Valdebebas đầu tuần trước, rồi quay lại vào thứ Hai sau vài ngày ở bờ biển Italia, nơi anh bị paparazzi bắt gặp tại nhiều địa điểm tại Cagliari và trên du thuyền giữa biển.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan tới phòng thay đồ, nơi các cầu thủ đang chuẩn bị cho trận gặp Espanyol. Không ai hiểu nổi hay ủng hộ điều đó.

Trong các văn phòng, người ta không quá gay gắt với kỳ nghỉ này, nhưng thừa nhận việc xuất hiện quá nhiều hình ảnh, video vào thời điểm đó là không phù hợp.

“Cùng nhau, với tất cả những gì chúng ta có cho tới tiếng còi cuối cùng”, Jude Bellingham viết trên Instagram, kèm ảnh toàn đội và ảnh chụp cùng Vinicius.

Cầu thủ người Brazil cũng đăng: “Chiến đấu hết mình vì CLB”. Thông điệp này nhận được phản hồi từ Lucas Vazquez và Karim Benzema (“Số 1”). Bellingham đáp lại: “Anh em”.

Mbappe gây nhiều ồn ào không đáng có. Ảnh: EFE

Trong khi đó, Mbappe – dù có chúc mừng đồng hương Marcus Thuram với chức vô địch Serie A cùng Inter – lại không đăng gì để chúc mừng đồng đội, điều vốn là thói quen sau mỗi chiến thắng.

HLV Alvaro Arbeloa cũng tỏ ra không thoải mái. Sau trận thắng tại Cornella, ông nói: “Các bác sĩ quyết định khi nào cầu thủ cần đến Valdebebas. Ngoài ra, trong thời gian rảnh, mỗi người làm điều họ thấy phù hợp – tôi không can thiệp”.

Khi được hỏi về sự so sánh giữa Mbappe và Vinicius, ông nhấn mạnh: “Tôi không nghi ngờ sự cam kết của bất kỳ ai. Họ hiểu tầm quan trọng của các trận đấu. Tôi thích khi họ hiểu chiếc áo này – không có cầu thủ nào lớn hơn Real Madrid.

CLB này không được xây dựng bởi những người ra sân với bộ tuxedo, mà bởi những người kết thúc trận đấu với bùn đất khắp người”.

Arbeloa, người nhiều khả năng phải chia tay khi kết thúc mùa giải, cũng dành lời khen cho Vinicius: “Cậu ấy là một thủ lĩnh bẩm sinh, được mọi người yêu quý và là một người tuyệt vời”.

Dù mối quan hệ giữa Vinicius và Mbappe vẫn tốt, phòng thay đồ – vốn rất yêu quý Vini – đang dồn sự chú ý vào cựu cầu thủ PSG. Người hâm mộ cũng vậy, khi họ không hài lòng với kết quả và hình ảnh đội bóng hiện tại.