Lịch sử 20 năm

Dù điều gì xảy ra tại Emirates, đêm ấy đã được định sẵn để trở thành lịch sử. 95 phút của cường độ, căng thẳng và cảm xúc dâng trào.

Có kịch tính, có đau đớn, và cuối cùng, chỉ một đội bước tiếp. Đội đầu tiên góp mặt ở chung kết Champions League 2025/26 tại Budapest là Arsenal, sau tròn 20 năm.

Saka ghi bàn duy nhất trận lượt về. Ảnh: The Guardian

Arsenal của Mikel Arteta. Họ đã khiến người ta phải chờ đợi, nhưng rốt cuộc vẫn trở lại. “Vượt qua mọi rào cản trên bộ và trên biển”, những tiếng hát lại vang lên.

Đúng hai thập niên trước, “Pháo thủ” đến Paris dự chung kết đầu tiên trong lịch sử dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger, và được truyền cảm hứng trên sân bởi Thierry Henry.

Khi ấy, họ vượt qua Villarreal để giành vé vào chung kết. Một đối thủ Tây Ban Nha. Hai thập kỷ sau, lịch sử như lặp lại.

Lần này, trước Atletico Madrid, với Bukayo Saka trong vai “Titi” mới và Arteta như tái hiện hình bóng người thầy của mình, Arsenal lại bước qua ngưỡng cửa định mệnh.

Saka ghi bàn duy nhất ngay trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ, giúp Arsenal thắng chung cuộc 2-1.

Trong mùa giải mà Arsenal cũng mơ về việc chấm dứt cơn khát 22 năm không vô địch Premier League, hiện đang dẫn đầu bảng, “Pháo thủ” không chỉ muốn dừng lại ở danh hiệu quốc nội.

Arsenal còn khao khát nhiều hơn thế. Điều đó đã được thể hiện bằng việc kết thúc giai đoạn vòng bảng với thành tích toàn thắng. Rồi họ tiến vào chung kết mà không thua một trận nào.

Nếu có điều gì có thể thay đổi giữa Paris và Budapest, thì đó là việc mùa hè này, Arteta – giống như Wenger – có thể sẽ có một bức tượng bên ngoài Emirates.

Arsenal vào chung kết sau 20 năm. Ảnh: The Guardian

Nhưng trong trường hợp của ông, đó sẽ là bức tượng nâng cao chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử Arsenal.

Nghiệt ngã Griezmann

Nếu Arsenal có câu chuyện của mình, thì Atletico cũng có một đêm để tiếc nuối. Đội của Diego Simeone không thua vì kém hơn.

Atletico bước vào mùa giải với mục tiêu khiêm tốn: vòng 1/8 Champions League. Nhưng họ đã đi xa hơn mọi dự báo – vượt qua cả những tính toán bi quan lẫn thực tế, và chỉ còn cách kỳ vọng lạc quan nhất một bước chân.

Đội bóng Madrid đã chạm đến rất gần. Tại Metropolitano, với bầu không khí cuồng nhiệt và một hiệp 2 vượt trội. Tại Emirates, họ đánh mất tất cả trong một khoảnh khắc gây tranh cãi.

Tình huống định đoạt trận đấu đến trong lúc Atletico đang dồn ép nghẹt thở. Pubill tranh chấp hợp lệ với Gabriel Magalhaes, bóng bật ra và Riccardo Calafiori giẫm rõ ràng lên Antoine Griezmann trong vòng cấm.

Một quả phạt đền hiển nhiên, nhưng không có tiếng còi. Trọng tài Daniel Siebert hoặc đã thổi một lỗi trước đó không tồn tại, hoặc đơn giản là bỏ qua tình huống.

Dù theo cách nào, VAR cũng không thể sửa sai. Một quyết định mang hơi hướng của thời kỳ trước công nghệ. Một sự nghiệt ngã với Griezmann, khi anh đá trận Champions League cuối cùng trong màu áo Atletico.

Đó là bước ngoặt của một trận đấu hai mặt. Hiệp 2 chặt chẽ, căng thẳng; hiệp 2 bùng nổ, cảm xúc. Atletico không hề lép vế trong 45 phút đầu, và thậm chí vượt trội sau giờ nghỉ, ngay cả khi những trụ cột dần kiệt sức.

Kết quả thật nghiệt ngã với Griezmann. Ảnh: Diario AS

Họ có những điểm trừ, dĩ nhiên. Julian Alvarez không thể trở thành người hùng, Ademola Lookman gần như biến mất, còn Giuliano Simeone bỏ lỡ cơ hội trước khung thành trống. Nhưng thất bại không đến từ sự yếu kém.

Nó đến từ một bước xử lý sai lầm của David Hancko, một pha bóng bật ra thiếu may mắn của Jan Oblak – và cả một quyết định trọng tài gây tranh cãi.

Ở phía bên kia, Arsenal không cần phải chơi đẹp mắt. Họ thực dụng, hạn chế rủi ro và tận dụng tối đa các tình huống cố định. Chừng đó là đủ để đi tiếp.

Trong hệ thống ấy, nổi bật lên một cái tên: Declan Rice – tiền vệ trị giá 120 triệu euro, người mang lại sự cân bằng, quyền lực và tính quyết định cho tuyến giữa.

Thủ đô Hungary đang chờ Saka, Rice và các đồng đội. Nếu Paris 2006 là giấc mơ dang dở của Wenger và Henry, thì Budapest 2026 có thể là nơi Arteta hoàn tất di sản của mình, vào ngày 30/5.

Trước khi đến đó, họ muốn nâng cao danh hiệu Ngoại hạng Anh, trong cuộc đua nghẹt thở với Man City.