Một cơn mưa nhẹ rơi khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, khép lại hành trình của Atletico Madrid. Không được đá chung kết Champions League, Diego Simeone bước vào sân, bắt tay từng cầu thủ để động viên.

Simeone tiến lên trước các cầu thủ, vỗ tay tri ân 3.000 CĐV Atletico đã sang London cổ vũ. Marcos Llorente đập tay ông đầy mạnh mẽ, thể hiện sự thất vọng.

Simeone tuyên bố đầy bất ngờ về tương lai. Ảnh: EFE

Trong lúc các cầu thủ đang an ủi nhau, Andrea Berta – giám đốc thể thao của Arsenal – xuất hiện trên sân.

Theo những nhân chứng từ phía Atletico, Berta cười cợt, nói về trọng tài, ăn mừng quá khích và chỉ trỏ về phía cầu thủ đến từ Madrid.

Simeone tiến lại, đặt tay lên ngực Berta và yêu cầu “tôn trọng”. Một tình huống căng thẳng giữa hai người từng làm việc cùng nhau hơn một thập kỷ và có mối quan hệ thân thiết.

Khi đã bình tĩnh hơn, Simeone nói với ống kính truyền hình trước câu hỏi liệu ông có còn động lực dẫn dắt đội mùa tới hay không: “Chắc chắn lúc này tôi không có đủ sức để tiếp tục”.

Gần đây, có nhiều tin đồn Simeone chia tay Atletico vào mùa hè. Ông nằm trong số các ứng viên dẫn Chelsea.

Sau đó, trong buổi họp báo, ông lặp lại nhưng với nụ cười nhẹ: “Hôm nay tôi chưa thấy mình có đủ sức”.

“El Cholo” tiếp tục như một lời trấn an: “Tôi tự hào về nơi mình đang đứng. Tôi đã nói từ đầu mùa rằng chúng tôi sẽ cạnh tranh, dù cuối cùng không giành được danh hiệu nào, nhưng đã đi đến những nơi mà ít ai tưởng tượng”.

Atletico tấn công thiếu sắc bén. Ảnh: Atleti

Phân tích trận đấu, Simeone tiếc nuối vì sự thiếu sắc bén trước khung thành Arsenal: “Ở trận lượt đi chúng tôi có cơ hội nhưng không ghi bàn, và những chi tiết nhỏ lần này không đứng về phía chúng tôi như trước. Nếu bị loại, tức là đối thủ xứng đáng đi tiếp.

Nhưng tôi cảm thấy bình tĩnh và thanh thản. Đội đã cống hiến tất cả. Tuần trước chúng tôi có thể thắng nhưng không đủ dứt điểm, còn trận này, hiệp 2 chơi tốt hơn. Hiệp 1 phòng ngự ổn nhưng tấn công chưa tốt”.

Simeone tiếp tục nhấn mạnh việc lọt vào bán kết đã là thành tích vượt kỳ vọng: “Chúng tôi đã đi đến nơi không ai nghĩ tới, với những gì mình có, cạnh tranh rất tốt trước một đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh. Cần chấp nhận vị thế của mình và biết ơn các cầu thủ cũng như người hâm mộ”.