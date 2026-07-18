Tzolis từng có quãng thời gian khoác áo Norwich City khi còn trẻ. Anh dự kiến sẽ hoàn tất việc chuyển đến sân Emirates trong vài ngày tới.

HLV Mikel Arteta đã theo dõi Tzolis suốt nhiều tháng và quyết định xúc tiến thương vụ ngay sau khi Trossard gia nhập Besiktas.

Tzolis chuẩn bị đầu quân Arsenal - Ảnh: S.D

Ngôi sao người Bỉ chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ với mức phí 18 triệu bảng, mở đường để Arsenal đưa Tzolis về thay thế.

Tzolis đã thống nhất các điều khoản cá nhân và sẽ ký hợp đồng 5 năm với nhà đương kim vô địch Premier League. Theo The Athletic, Arsenal sẽ trả trọn gói 34 triệu bảng cho Club Brugge.

Nguồn tin này khẳng định, thương vụ đang ở những bước hoàn tất cuối cùng. Dù nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng khác, chàng tuyển thủ Hy Lạp vẫn ưu tiên chuyển đến Arsenal.

Đáng chú ý, việc chiêu mộ cầu thủ chạy cánh trái không đồng nghĩa Pháo thủ từ bỏ mục tiêu Morgan Rogers của Aston Villa.

Trước đó, Arsenal từng nhắm tài năng trẻ Kenan Yildiz (Juventus) để giải quyết bài toán bên hành lang trái. Tuy nhiên, đội bóng thành Turin từ chối mọi cuộc đàm phán, buộc Pháo thủ phải chuyển hướng sang phương án khác.

Ở tuổi 24, Tzolis vừa trải qua mùa giải bùng nổ cùng đội bóng Bỉ. Trong mùa 2025/26, anh ghi tới 22 bàn thắng và có 29 pha kiến tạo sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Hè năm ngoái, Crystal Palace từng muốn đưa Tzolis về thế chỗ Eberechi Eze. Tuy nhiên, bị hét giá cao nên đội bóng thành London rút lui và quay sang chiêu mộ Yeremy Pino từ Villarreal.

Nếu vụ chuyển nhượng thành công, Tzolis sẽ trở thành tân binh thứ ba của Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè này, sau khi đội bóng mua đứt Piero Hincapie và rước về thủ thành Ilan Meslier theo dạng miễn phí.