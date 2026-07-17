Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bắt đầu xem xét báo cáo trận đấu, liên quan đến hành động giương biểu ngữ về Quần đảo Falkland của các thành viên Argentina sau vòng bán kết World Cup 2026.

Giành chiến thắng ngược dòng 2-1 trước tuyển Anh, một số cầu thủ Argentina ăn mừng bằng cách giơ biểu ngữ với dòng chữ về Quần đảo Falkland. Hành động nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội.

Hình ảnh giương biểu ngữ của cầu thủ Argentina sau trận thắng tuyển Anh - Ảnh: Alamy

FIFA xác nhận đang đánh giá các báo cáo trận đấu theo đúng quy trình. Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá thế giới chưa đưa ra quyết định liệu có mở cuộc điều tra kỷ luật chính thức hay không.

Người phát ngôn FIFA cho biết: "Theo quy trình tiêu chuẩn, Ủy ban Kỷ luật độc lập của FIFA hiện đang đánh giá các báo cáo trận đấu và xem xét những tình tiết liên quan trước khi quyết định các bước tiếp theo nếu có."

Theo quy định của FIFA, những hành vi mang tính chất chính trị trên sân cỏ thường bị xử lý bằng án phạt tài chính, thay vì các hình thức kỷ luật ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.

Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) nhiều khả năng sẽ phải nhận khoản tiền phạt đáng kể, đồng thời bị cảnh cáo về cách ứng xử trong các giải đấu do FIFA tổ chức.

Văn phòng Thủ tướng Anh (Downing Street) cũng lên tiếng ủng hộ việc FIFA có biện pháp xử lý đối với tuyển Argentina.