Jude Bellingham và Harry Kane đã cùng nhận trách nhiệm sau thất bại đau đớn của tuyển Anh trước Argentina, trong trận bán kết mà họ từng dẫn trước 1-0.

Hai thủ lĩnh của “Tam sư”, đồng thời cũng là những cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội tại World Cup 2026, đã đăng tải những dòng chia sẻ xúc động trên mạng xã hội để bày tỏ nỗi thất vọng và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Harry Kane gửi thông điệp xúc động. Ảnh: FA

Đội trưởng Harry Kane thẳng thắn bộc bạch cảm xúc sau khi dừng bước ở bán kết:

“Lúc này, không có từ ngữ nào đủ để diễn tả khoảng trống trong lòng tôi…”, Kane nhìn lại hành trình 8 năm của Anh, với hai lần vào bán kết World Cup và hai lần thất bại ở chung kết EURO.

“Chúng tôi đã ở rất gần, rất gần một trận chung kết nữa, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Toàn đội đã cống hiến tất cả trong suốt 7 tuần qua và thật khó để chấp nhận việc gục ngã ngay trước ngưỡng cửa.

Tôi biết kỳ vọng dành cho đội tuyển luôn rất lớn, điều đó hoàn toàn xứng đáng. Suốt 8 năm qua, chúng tôi luôn gõ cửa vinh quang, nhưng một lần nữa vẫn thiếu mảnh ghép cuối cùng.

Giờ là lúc chấp nhận thực tế và tìm cách để trở nên tốt hơn. Tôi vô cùng tự hào về các đồng đội và những gì chúng tôi đã thể hiện trong suốt giải đấu. Chúng tôi đã vượt qua nhiều trận đấu khó khăn và bầu không khí đầy áp lực.

Chúng tôi sẽ mang theo những ký ức này rất lâu, và tôi tin người hâm mộ cũng vậy. Khát khao vinh quang không đồng nghĩa chắc chắn sẽ đạt được nó. Bạn phải chiến đấu, ngã xuống, đứng dậy và tiếp tục. Đó cũng là điều chúng tôi sẽ làm.

Không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục tin tưởng và tiếp tục cố gắng.

Cảm ơn tất cả các CĐV đã sang Mỹ cổ vũ chúng tôi trên khán đài. Cảm ơn những người theo dõi từ quê nhà và luôn tin tưởng đội. Cảm ơn các cầu thủ và BHL vì tất cả những gì họ đã cống hiến.

Như mọi khi, dù thắng hay thua, chúng tôi sẽ rút ra bài học và trở lại mạnh mẽ hơn”.

Trong khi đó, Bellingham cũng có những lời chia sẻ xúc động:

“Tôi đã rất khó để tìm được những từ ngữ phù hợp diễn tả những gì mình trải qua trong vài tuần qua, nhưng thông điệp của cơ trưởng chuyến bay về Kansas đã nói thay tất cả.

Cảm ơn sự ủng hộ tuyệt vời từ quê nhà, cũng như những người đã dành số tiền họ vất vả kiếm được để sang Mỹ cổ vũ chúng tôi.

Đừng để sự đoàn kết và tình yêu mà cả đất nước đã dành cho đội tuyển chấm dứt chỉ vì chiến dịch này. Khi chúng ta đoàn kết, chúng ta có thể làm nên những điều vĩ đại... và rồi chúng ta sẽ làm được!

Tôi yêu tất cả các bạn!”.

(Nguồn: VTV)