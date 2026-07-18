World Cup 2026 chính thức khép lại lúc rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), với trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha trên sân MetLife (New Jersey).

Cuộc thư hùng sẽ quy tụ hàng loạt nguyên thủ quốc gia, quan chức cấp cao cùng nhiều nhân vật nổi tiếng của làng thể thao thế giới.

Điều đáng nói, dù được biết đến là một người hâm mộ thể thao, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như không xuất hiện tại World Cup năm nay.

Ông không đến sân theo dõi bất kỳ trận nào trong số 5 lần ra sân của tuyển Mỹ, trước khi đội bóng xứ cờ hoa dừng bước ở vòng 1/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao cúp cho đội vô địch World Cup 2026 - Ảnh: FourFourTwo

Tuy vậy, Nhà Trắng vừa chính thức xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có mặt ở trận chung kết World Cup 2026.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng, Karoline Leavitt cho biết: "Chúng tôi rất mong chờ trận chung kết và Tổng thống cũng háo hức tham dự.

Đây là cái kết xứng đáng cho một giải đấu tầm cỡ, thể hiện năng lực của nước Mỹ trong việc tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh."

Về phần mình, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận việc để ông Trump trực tiếp trao cúp vô địch cho đội chiến thắng.

"Kế hoạch đã được duyệt. Thông lệ từ trước đến nay, Tổng thống của quốc gia đăng cai trận chung kết sẽ cùng Chủ tịch FIFA trao cúp cho nhà vô địch" - ông Infantino khẳng định.