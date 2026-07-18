Lịch thi đấu World Cup hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
18/7 - 04:00 Anh vs Pháp Tranh hạng 3 VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play, TV360