Tây Ban Nha vs Argentina sẽ chạm trán trong trận chung kết World Cup 2026 lúc 2h ngày 20/7 trên sân MetLife, theo giờ Việt Nam. Đây được xem là màn so tài giữa hai trường phái khác biệt, đồng thời là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Lionel Messi và Lamine Yamal.

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha vs Argentin được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV10, FPT Play, TV360. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu rất đáng chờ đợi này.

Chung kết World Cup trong mơ Tây Ban Nha vs Argentina - Ảnh: FOX Sports

Tây Ban Nha vào chung kết sau chiến thắng 2-0 trước Pháp. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente gây ấn tượng nhờ khả năng kiểm soát bóng, pressing mạnh mẽ và hàng thủ chắc chắn.

Argentina cũng thể hiện bản lĩnh khi ngược dòng đánh bại tuyển Anh 2-1 ở bán kết. Messi tiếp tục là trung tâm trong lối chơi, trong khi Enzo Fernandez, De Paul và Mac Allister tạo nên tuyến giữa giàu sức chiến đấu.

Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, kinh nghiệm cùng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch giúp Argentina đủ sức tạo ra một trận đấu cân bằng, kịch tính và khó đoán.

Tình hình lực lượng

Tây Ban Nha: Đội hình mạnh nhất

Argentina: Đội hình mạnh nhất

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.