Với chủ đề "Đồng sáng tạo tương lai diệu kỳ và bền vững", ATF25 lần thứ 4 này do UEH đăng cai tổ chức không chỉ là diễn đàn học thuật, mà còn như một hành trình khám phá đầy mê hoặc, đưa khán giả từ những giá trị di sản cổ xưa đến những kỳ quan công nghệ của tương lai.

Sự phát triển của nghệ thuật trong kỷ nguyên công nghệ

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống, nghệ thuật cũng bước vào kỷ nguyên mới với những phương thức sáng tạo chưa từng có. Các chất liệu như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), nghệ thuật số, hologram hay robot nghệ thuật đang mở ra khả năng biến ý tưởng thành hiện thực sống động, tạo nên những tác phẩm tương tác đa chiều, khơi gợi cảm xúc và suy ngẫm về thế giới.

Một tác phẩm kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật tại ATF25. Ảnh: UEH

ArtTech Hub là một nền tảng học thuật quốc tế uy tín, nơi nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, chuyên gia công nghệ và lãnh đạo sáng tạo cùng nhau kiến tạo tương lai. Sự kiện thường niên lần thứ 4 này được tổ chức với tinh thần đồng sáng tạo, không chỉ kết nối công nghệ và nghệ thuật, mà còn gắn liền với việc bảo tồn, tái hiện và lan tỏa di sản – văn hóa, nuôi dưỡng nhận thức xanh, và hướng tới một tương lai bền vững.

Các giáo sư đến từ Ý thích thú tại booth check-in sự kiện. Ảnh: UEH

Đặc biệt, ATF25 năm nay có sự đồng hành của những đơn vị tên tuổi: Học viện Nghệ thuật California (Hoa Kỳ), Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), Đại học London South Bank (Anh), Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), Đại học Pécs (Hungary), Đại học Saint Joseph (Ma Cao), Viện Thiết kế & Công nghệ Pantheon (Ý), Đại học Bang Campinas (Brazil), Đại học Hồng Kông, Đại học Khoa học Malaysia, Học viện Mỹ thuật Tây An (Trung Quốc) và nhiều trường khác.

Sự kiện diễn là chuỗi 34 hoạt động đa dạng gồm 9 bài tham luận chính, 9 phiên thảo luận đặc biệt, 13 triển lãm, 2 workshop và một chương trình nghệ thuật quốc tế. Trong đó, các phiên tham luận và thảo luận đặc biệt được thiết kế xoay quanh bốn trục nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, khía cạnh công nghệ mới, trải nghiệm nghệ thuật ảo và tương tác mở ra những góc nhìn tiên phong về công nghệ mới, từ trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo/tăng cường cho đến robotics, cho thấy tiềm năng kiến tạo những hình thức nghệ thuật tương tác chưa từng có.

Thứ hai, khía cạnh xã hội, văn hóa, đạo đức, sức khỏe tinh thần nhấn mạnh vai trò của con người là trung tâm sáng tạo, khai thác chiều sâu xã hội, văn hóa, đạo đức và tác động đến sức khỏe tinh thần, khẳng định công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi phục vụ con người.

Thứ ba, từ nền tảng đó, khía cạnh đồng kiến tạo vì xã hội, môi trường và cộng đồng vượt ra khỏi phạm vi sáng tạo cá nhân để trở thành lực đẩy thay đổi xã hội, nuôi dưỡng nhận thức xanh và đồng kiến tạo các giải pháp cộng đồng bền vững.

Thứ tư, khía cạnh giáo dục sáng tạo, năng lực số, dự báo xu hướng hướng đến giáo dục sáng tạo và năng lực số, chuẩn bị cho thế hệ mới khả năng đón nhận, thậm chí dẫn dắt các xu hướng nghệ thuật và thiết kế tương lai.

Giáo sư Paulo Cesar da Silva Teles - Viện Nghệ thuật của Đại học bang Campinas, Brazil trình bày tham luận tại ATF25. Ảnh: UEH

Triển lãm nghệ thuật tại ATF25: hành trình đa chiều

Với chuỗi triển lãm, ATF25 mang đến 13 dự án trải rộng tại các sảnh chính, studio và không gian tầng cao các cơ sở của UEH, tạo thành một hành trình thị giác – tương tác đa chiều. Các triển lãm giới thiệu đa dạng loại hình công nghệ nghệ thuật đương đại, bao gồm thiết kế tương tác, nghệ thuật thị giác số, trình chiếu hologram, robot nghệ thuật, mapping 3D, mô phỏng chất lỏng, và trải nghiệm AR/VR.

Đáng chú ý, triển lãm “Ngóc Ngách” quy tụ hơn 64 bức tranh tương tác độc đáo, triển lãm “Of the Sun, the Waves, the Lake” (Ý) và “Nocturnal Bloom” (Việt Nam) đưa người xem vào hành trình thị giác hòa quyện giữa thiên nhiên và công nghệ.

Triển lãm còn trưng bày 7 video nghệ thuật từ Bảo tàng Nghệ thuật Busan (Hàn Quốc), bên cạnh các sáng tạo đến từ sinh viên của hơn 7 trường đại học quốc tế (Ý, Ma Cao, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc và Việt Nam).

Dấu ấn đặc biệt của “The Harmony of Heritage”

Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi sự kiện là chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế – The Harmony of Heritage (Bản hòa ca Di sản). Với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, chương trình mang đến chuỗi tiết mục kết hợp giữa giá trị truyền thống và sáng tạo đương đại, từ âm nhạc dân tộc Việt Nam, biểu diễn nhạc cụ truyền thống Ấn Độ, giao hưởng cổ điển cho đến những phần trình diễn kết hợp âm thanh – hình ảnh tương tác đến từ Milano (Ý).

Mỗi tiết mục tại sự kiện lần này là một hành trình nghệ thuật, đưa khán giả xuyên qua thời gian và không gian, từ tiếng vọng của quá khứ đến tương lai nơi nghệ thuật và công nghệ cùng hòa nhịp. ATF25 là bản hòa ca của di sản và đổi mới, nơi mỗi màn trình diễn là một chương truyện được kể bằng âm thanh, ánh sáng và hình ảnh sống động.

PGS.TS Bùi Quang Hùng – Phó Giám đốc UEH cho biết, ArtTech Fusion 2025 thể hiện cam kết của UEH trong việc thúc đẩy giáo dục đổi mới, đóng góp vào hệ sinh thái sáng tạo quốc gia và lan tỏa những giá trị bền vững cho cộng đồng.

“Chuỗi sự kiện ArtTech Fusion 2025 nhấn mạnh sự chung tay của cộng đồng và các đối tác đồng sáng tạo trong việc khám phá và thúc đẩy những ý tưởng tiên phong, trao quyền cho thế hệ trẻ, nuôi dưỡng tư duy đổi mới, kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt, và khả năng sáng tạo gắn kết thực tiễn”, PGS.TS Bùi Quang Hùng chia sẻ.

Chuỗi sự kiện ArtTech Fusion 2025, xem tại đường link: https://ath.ueh.edu.vn



Nguyễn Vinh