Lễ hội, sự kiện: Đòn bẩy đưa Asia Vibe thành điểm hẹn mới của Móng Cái

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã đánh dấu một mùa du lịch bùng nổ tại Quảng Ninh. Trong 8 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh đón hơn 1,1 triệu lượt du khách, tổng thu từ du lịch ước đạt gần 3.200 tỷ đồng. Riêng khu vực cửa khẩu Móng Cái ghi nhận khoảng 35.000 lượt khách nhập cảnh.

Những con số ấn tượng này cho thấy Móng Cái đang bước vào giai đoạn phát triển mới, từ cửa ngõ giao thương trở thành điểm đến du lịch, tiêu dùng giàu tiềm năng. Và trong dòng chảy sôi động đó, Asia Vibe thuộc khu đô thị Vinhomes Golden Avenue trở thành điểm hẹn mùa xuân của vùng biên mậu.

Thực tế, ngay từ những tháng cao điểm cuối năm, Asia Vibe đã liên tục là tâm điểm của chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí quy mô lớn. Không khí lễ hội tại đây không diễn ra theo mùa vụ, mà được duy trì đều đặn bằng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động đường phố, workshop trải nghiệm và không gian dã ngoại tại quảng trường trung tâm cũng như dọc các tuyến phố. Chính các hoạt động này giúp Asia Vibe được “đặt lịch” trong kế hoạch vui chơi của cư dân địa phương và du khách mỗi khi đến Móng Cái.

Chuỗi sự kiện vui chơi - giải trí diễn ra liên tục tại Vinhomes Golden Avenue thu hút đông đảo cư dân và du khách

“Mọi con đường đều dẫn đến Asia Vibe” còn bởi sự độc tôn về giá trị của dự án. Đây là khu duy nhất tại Vinhomes Golden Avenue nói riêng, Móng Cái nói chung, hội tụ đầy đủ yếu tố của một trung tâm mua sắm - giải trí - du lịch đẳng cấp quốc tế. Không gian rộng lớn, cảnh quan mỹ lệ, tiện ích đồng bộ, dịch vụ đỉnh cao cùng 5 tuyến phố thương mại quốc tế tạo nên một tổ hợp sầm uất, khác biệt và giàu sức hút.

Mỗi tuyến phố được thiết kế với dấu ấn văn hóa riêng biệt. Đó là Moscow Zone với cảm hứng từ thủ đô nước Nga rộng lớn; là Little Shanghai với phong vị cổ kính, rực rỡ của Thượng Hải; là Phố Tây Thương Cảng gợi nhắc không gian giao thương quốc tế; là Phố Đồ ăn nhanh & Café thể hiện nhịp sống hiện đại, năng động; và Góc Hà Nội mang bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhờ đó, Asia Vibe không chỉ thu hút mà còn kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng du lịch và thương mại của Móng Cái.

Đặc biệt, lợi thế liền kề cửa khẩu còn mở ra một “hành trình kép” hiếm có cho du khách trong dịp Tết. Từ thương phố Asia Vibe, chỉ sau khoảng 5 phút di chuyển, du khách đã có mặt tại cửa khẩu Móng Cái để tiếp nối hành trình du xuân tại Đông Hưng (Trung Quốc).

Trong cùng một ngày, du khách có thể hòa mình vào không khí Tết Trung Hoa rực rỡ với lễ hội đường phố ven sông Ka Long, đốt pháo cầu may, chiêm bái Miếu Quan Đế hay khám phá chợ Tết Vạn Chúng sôi động.

Từ nhịp lễ hội rộn ràng ngay thềm nhà đến trải nghiệm xuyên biên giới liền mạch, Asia Vibe mở ra một mùa xuân đa tầng, nơi giao thương, văn hóa và phong vị quốc tế giao thoa trong cùng một hành trình.

Sức sống đô thị - nền tảng gia tăng giá trị của Asia Vibe

Không chỉ là điểm đến sôi động, Asia Vibe còn là một đô thị sống thực thụ của Móng Cái. Từ khi đi vào hoạt động, nơi đây đã thu hút hàng trăm cư dân và thương nhân về an cư, hình thành cộng đồng năng động và nhịp sống, kinh doanh nhộn nhịp.

Asia Vibe được thừa hưởng trọn vẹn chuỗi tiện ích đẳng cấp của khu đô thị Vinhomes Golden Avenue, từ hệ thống 5 công viên, khu thể thao, bể bơi đến phòng khám Vinmec, trường học Vinschool...

Đặc biệt, Cung điện Kỳ sắc Bốn mùa - Tổ hợp chăm sóc sức khoẻ, tắm khoáng, vui chơi giải trí và ẩm thực hàng đầu miền Bắc với diện tích sàn lên tới 40.000 m2 - mang đến cho cư dân không gian sống hiện đại, tiện nghi mà đậm chất nghỉ dưỡng. Đây cũng là mảnh ghép quan trọng thiết lập chuẩn sống hoàn toàn mới cho cư dân vùng đô thị biên mậu phía Bắc.

Nhịp sống tại Vinhomes Golden Avenue ngày càng sôi động, đưa Asia Vibe trở thành tâm điểm của dòng người

Sự hình thành của cộng đồng cư dân ổn định, kết hợp cùng dòng du khách tăng trưởng đều đặn, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh. Các mô hình F&B, bán lẻ, lưu trú, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp phát triển đa dạng, ghi nhận lượng khách ổn định. Trong các giai đoạn cao điểm và mùa lễ hội, doanh thu tiệm cận, thậm chí vượt nhiều đô thị lớn.

Cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế cửa khẩu, giá trị khai thác thương mại tại Asia Vibe ngày càng được nâng cao. Đây là cơ sở khiến nhu cầu sở hữu và thuê mua bất động sản tại khu vực này liên tục gia tăng, góp phần thiết lập những mặt bằng giá mới trên thị trường.

Trong bối cảnh nhiều hạ tầng trọng điểm tại Móng Cái đang được đẩy mạnh đầu tư, như cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, các tuyến đường sắt liên tỉnh hay cảng tổng hợp Vạn Ninh, dư địa tăng trưởng của bất động sản khu vực được đánh giá còn rất lớn. Asia Vibe, với lợi thế vừa là điểm đến sự kiện vừa là trung tâm tiêu dùng, giao thương, đang hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá mạnh mẽ, thu hút nhà đầu tư miền Bắc tìm về đón đầu cơ hội trong năm mới.

Thu Loan