Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2026, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 38 Nghị định số 100/2024 về trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án và không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn.

Theo đó trình tự, thủ tục bán nhà ở xã hội được mở rộng và chuẩn hóa hình thức công khai thông tin trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Đồng thời, quy định rõ thời hạn xử lý hồ sơ, thứ tự đối tượng ưu tiên, cách thực hiện khi số đối tượng ưu tiên vượt chỉ tiêu.

Nghị định số 54/2026 quy định, trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm khởi công, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin để công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng địa phương, tại UBND cấp xã nơi có dự án. Đồng thời đăng tải ít nhất một lần trên báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương và trên website hoặc sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có).

Nội dung công khai bao gồm tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm xây dựng, địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ, tiến độ thực hiện, quy mô dự án, số lượng căn hộ hoặc căn nhà dự kiến bán, diện tích từng loại căn hộ, giá bán tạm tính, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ cùng các thông tin liên quan khác. Trường hợp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đã được kết nối, dữ liệu dự án sẽ được cập nhật trực tiếp trên hệ thống này.

Trước thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ, chủ đầu tư tiếp tục công khai cụ thể thời gian tiếp nhận - kết thúc hồ sơ, số căn hộ bán ra, diện tích và giá bán nhà ở xã hội. Việc công bố phải được thực hiện tối thiểu 30 ngày trước khi mở đăng ký và đồng thời gửi Sở Xây dựng để đăng tải trên cổng thông tin của ngành.

Trên cơ sở các thông tin đã được công khai, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến, qua bưu chính hoặc thông qua cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc để tổng hợp gửi chủ đầu tư.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân không được đồng thời đăng ký mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm.

Đối tượng quy định tại khoản 10 Điều 76 của Luật Nhà ở phải có xác nhận về đối tượng của UBND cấp xã nơi bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo mẫu hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Thời hạn xác nhận không quá 7 ngày kể từ khi tiếp nhận đề nghị.

Thời gian nộp, tiếp nhận hồ sơ do chủ đầu tư quyết định nhưng tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Sau khi hết hạn nhận hồ sơ, trong vòng 10 ngày, chủ đầu tư tổng hợp danh sách người đăng ký và gửi Sở Xây dựng để kiểm tra việc đã hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.

Trong thời hạn 10 ngày tiếp theo, Sở Xây dựng có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư rà soát, đối chiếu quy định pháp luật để xác định các hồ sơ đủ điều kiện.

Danh sách hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện phải được công khai tại dự án, trên website hoặc sàn giao dịch của chủ đầu tư.

Trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải công bố danh sách đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Các hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ được trả lại kèm lý do trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công khai danh sách.

Trường hợp số hồ sơ hợp lệ bằng hoặc ít hơn số căn hộ dự kiến bán, việc mua bán được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Nếu số hồ sơ vượt quá quỹ căn hộ, chủ đầu tư phải tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được mua, dưới sự giám sát của đại diện Sở Xây dựng, UBND cấp xã và Công an cấp xã nơi có dự án, xác nhận vào biên bản kết quả bốc thăm.

Đối tượng ưu tiên quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 của Luật Nhà ở được bố trí căn hộ/căn nhà theo thứ tự lần lượt là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua nhà ở xã hội, nữ giới. Trường hợp số người thuộc diện ưu tiên vượt quá số căn hộ dành cho nhóm này, việc bốc thăm sẽ được áp dụng trong phạm vi từng nhóm. Các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm cùng với các đối tượng không ưu tiên

Khi nhà ở đủ điều kiện bán theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư tiến hành ký hợp đồng mua bán với khách hàng, đồng thời cập nhật thông tin giao dịch lên hệ thống dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản. Danh sách các khách hàng đã ký hợp đồng, bao gồm cả thành viên hộ gia đình, phải được công bố công khai tại trụ sở chủ đầu tư, tại dự án và tại sàn giao dịch bất động sản (nếu có) hoặc trang thông tin điện tử về nhà ở xã hội của chủ đầu tư (nếu có).