Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 tiếp tục chứng kiến màn thống trị của đoàn thể thao Trung Quốc. Với 150 HCV, 66 HCB và 58 HCĐ, Trung Quốc đang dẫn đầu toàn đoàn và bỏ xa các đối thủ cạnh tranh. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 49 HCV, 76 HCB, 73 HCĐ, còn Hàn Quốc xếp thứ ba với 24 HCV, 30 HCB và 48 HCĐ.

Đáng chú ý, Thái Lan tiếp tục là đại diện nổi bật nhất của Đông Nam Á. Thành tích 12 HCV, 10 HCB và 12 HCĐ giúp đoàn thể thao xứ Chùa Vàng đứng thứ 5 trên bảng tổng sắp, vượt qua nhiều đối thủ trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 20 toàn đoàn với 21 huy chương, gồm 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ. So với giai đoạn đầu Đại hội, Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể nhờ những màn trình diễn nổi bật của các VĐV ở những môn thế mạnh.

Dù khoảng cách với nhóm dẫn đầu còn lớn, thành tích hiện tại cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của đoàn Việt Nam. Những ngày thi đấu cuối sẽ là cơ hội để các VĐV tiếp tục tìm kiếm thêm huy chương, hướng tới mục tiêu nâng cao vị trí trên bảng tổng sắp ASIAD 20.