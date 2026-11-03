Atletico Madrid muốn cạnh tranh với Barca để chiêu mộ Lisandro Martinez, trung vệ có tương lai bất định tại MU giữa những bất đồng với ban lãnh đạo.

Theo nguồn tin được báo AS trích dẫn, Atletico Madrid xem Lisandro Martinez là phương án tăng cường hàng phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2027.

Tuy nhiên, đội bóng của Diego Simeone sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Barcelona, CLB cũng đang theo dõi tình hình tuyển thủ Argentina để bổ sung cho tuyến dưới.

Atletico muốn lấy Lisandro về đá cặp Cuti Romero. Ảnh: MUFC

Lisandro Martinez trở thành mục tiêu đáng chú ý khi hợp đồng với MU hết hạn tháng 6/2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa.

Tình trạng hợp đồng cùng những căng thẳng tại Old Trafford có thể mở ra cơ hội để hai đội bóng Tây Ban Nha tiếp cận trung vệ 28 tuổi.

Với Atletico, sức hút của Lisandro Martinez nằm ở kinh nghiệm tại Premier League và các giải đấu châu Âu. Sự quan tâm từ Barca có thể khiến cuộc đua phức tạp hơn nếu cả hai quyết định đẩy mạnh đàm phán.

Hiện chưa có thỏa thuận nào được xác nhận. Điều kiện tài chính và quyết định của MU về tùy chọn gia hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiến hành thương vụ.

Tương lai Lisandro Martinez càng được chú ý sau những bất đồng với giới chức phụ trách chuyên môn tại MU diễn ra sau trận thua chính Atletico ở Champions League.

Lisandro từng công khai bày tỏ sự không hài lòng với kế hoạch xây dựng đội bóng, yêu cầu đầu tư nhiều hơn để cạnh tranh các danh hiệu lớn. Những phát biểu ấy khiến quan hệ giữa anh và ban lãnh đạo thêm căng thẳng.

Trên sân cỏ, Lisandro Martinez vừa trải qua một trận đấu đáng quên khi MU thua Chelsea 0-2 tại Stamford Bridge. Anh vung tay vào Wesley Fofana trong tình huống phạt góc, khiến đội nhà chịu phạt đền và phải chơi thiếu người.

Cole Palmer thực hiện thành công quả phạt đền, nhân đôi cách biệt sau bàn mở tỷ số của Morgan Rogers. Sai lầm của Martinez khiến hy vọng ngược dòng của MU tan vỡ.

Trận thua Chelsea khiến tương lai Lisandro Martinez ở Old Trafford càng thêm mờ mịt. La Liga hứa hẹn là điểm đến tiếp theo của anh, khi Atletico cũng như Barca đều có thể tiến sâu tại Champions League.