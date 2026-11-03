Với Lamine Yamal là niềm cảm hứng, Barca đấu Aston Villa ở Champions League nhờ thứ “vũ khí” tấn công đặc biệt: sút xa.

Barcelona có nhiều cách để gây tổn thương cho đối thủ. Đội bóng của Hansi Flick không chỉ trừng phạt họ bằng những pha phối hợp, tốc độ của các cầu thủ chạy cánh hay những tình huống băng lên từ tuyến hai.

“Blaugrana” còn biến sút xa thành một vũ khí tấn công rất đáng giá. Từ đầu mùa, đội bóng xứ Catalunya đã ghi 8 bàn từ ngoài vòng cấm, với một cái tên nổi bật hơn tất cả: Lamine Yamal.

Yamal là chuyên gia sút xa của Barca. Ảnh: FCB

Số 10 của Barca ghi 4 trong 8 bàn ấy, chiếm đúng một nửa. Thành tích này gồm 3 bàn ở La Liga, bàn còn lại tại Champions League.

Thống kê này cho thấy sút xa đã trở thành phương án được Barca thường xuyên sử dụng kể từ khi Hansi Flick nắm quyền. Điều đó từng không còn phổ biến sau khi Leo Messi chia tay CLB.

Ngoài Lamine Yamal, những cầu thủ khác đã ghi bàn từ ngoài vòng cấm mùa này gồm Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Dani Olmo và Joao Cancelo.

Đây là một thống kê đáng chú ý với Barca. Khi đối thủ bịt kín khoảng trống và gây khó khăn cho những pha phối hợp ở trung lộ, đội bóng của Flick vẫn có những cầu thủ đủ khả năng giải quyết tình huống tấn công bằng một cú sút xa mang dấu ấn cá nhân.

Ít người sở hữu khả năng ấy như Lamine Yamal. Số bàn thắng ngoài vòng cấm của anh nhiều hơn toàn bộ đội hình Real Madrid cộng lại, giữa La Liga (2) và Champions League (1).

Mùa trước, Barcelona ghi 15 bàn từ ngoài vòng cấm tại La Liga, ít hơn 1 bàn so với con số 16 của mùa 2024/25. Mùa 2023/24, đội ghi 10 bàn từ xa; mùa 2022/23 chỉ có 5 bàn; còn mùa 2021–2022, khi Messi đã rời đội, là 8 bàn.

Gordon cũng đã ghi bàn từ ngoài vòng cấm. Ảnh: FCB

Ở mùa 2020/21, con số này vẫn ở mức cao với tổng cộng 17 bàn, trong đó 10 bàn thuộc về thiên tài người Argentina.

Sút xa sẽ là “vũ khí” quan trọng để Barca bước vào tháng 11 đầy thử thách, bắt đầu từ trận tiếp Aston Villa trên sân nhà Camp Nou (3h ngày 4/11), và cuối tuần là chuyến làm khách của Atletico Madrid.

Dẫu vậy, trước Aston Villa chơi tấn công tốt, đặc biệt là Nicolas Jackson có phong độ cao, Barca phải thận trọng khi hàng thủ tiếp tục vắng Eric Garcia, Xavi Espart và Jules Kounde.

“Aston Villa là tập thể rất mạnh, với Jackson đang ở đẳng cấp đáng kinh ngạc, và một HLV xuất sắc”, Flick cảnh báo các học trò.