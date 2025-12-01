Xóa tên thí sinh Âu Nhật Huy khỏi danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ từ ngày 29/12

Lý do thôi học, theo nhà trường, là theo nguyện vọng cá nhân của Âu Nhật Huy. Theo đó, thí sinh Âu Nhật Huy bị xóa khỏi danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Nội khoa kể từ ngày 29/12.

Được biết, trước đó từ ngày 19/12, Âu Nhật Huy đã có đơn xin thôi học chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Nội khoa. Việc cho thôi học này cũng xét theo đề nghị của phòng Quản lý đào tạo Sau đại học của nhà trường.

Âu Nhật Huy, sinh năm 2001, được Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công nhận trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Nội khoa ở tuổi 24. Huy nằm trong số 25 thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025, trong đó có gồm 7 ở ngành ngoại khoa, 4 ở nhi khoa, 11 ở nội khoa và 3 ở tai - mũi - họng.

Việc trúng tuyển tiến sĩ diễn ra sau khi Âu Nhật Huy tốt nghiệp ngành Y khoa, khóa YK7 của Trường Đại học Tân Tạo với GPA 3,8/4,0 (xếp loại xuất sắc); có chứng chỉ TOEIC 940/990. Thí sinh là đồng tác giả của 6 bài báo khoa học, từng tham gia thuyết trình tại 3 hội thảo khoa học quốc tế gồm: Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á 2024 tại Singapore; Hội nghị Tim mạch tại Chicago (Mỹ) năm 2025; Hội nghị Lồng ngực tại San Francisco (Mỹ).

Âu Nhật Huy (bên phải). Ảnh: Trường ĐH Tân Tạo

Ngoài ra, Âu Nhật Huy đạt giải Nhất tại Hội nghị khoa học Khoa Y; nhận học bổng ITA for the Future Fund năm 2021; từng thực tập y khoa tại bang Indiana (Mỹ) năm 2024; đồng thời là trưởng dự án VMcomics – Câu lạc bộ Dr. Plus.

Lùm xùm của Âu Nhật Huy

Thế nhưng việc trúng tuyển của Âu Nhật Huy gây xôn xao dư luận vì Huy là con của PGS.TS.BS. Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa y – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Lúc đầu, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định, thí sinh Âu Nhật Huy đáp ứng đầy đủ điều kiện trúng tuyển đào tạo tiến sĩ theo quy định. Việc tuyển sinh được thực hiện đúng quy chế. Thí sinh đăng ký và trúng tuyển đầu vào chương trình đào tạo tiến sĩ theo đúng quy định của trường.

Phía nhà trường cho biết thêm, theo quy định, cán bộ, giảng viên có người thân dự tuyển sẽ không tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ tuyển sinh. PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y, Trưởng Bộ môn Nội, là mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy, không tham gia bất kỳ khâu nào trong tuyển sinh sau đại học năm 2025.

Sau đó, nhà trường nhận được thông báo từ tác giả chính của một trong những bài báo quốc tế mà thí sinh Âu Nhật Huy nộp trong hồ sơ, cho biết bài viết đã bị rút khỏi tạp chí. Do đó, điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh với 7 bài báo còn lại giảm xuống còn 9,5 điểm. Hội đồng tuyển sinh thống nhất điều chỉnh tổng điểm trung bình của thí sinh từ 88,8 xuống 88,3 điểm. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển của thí sinh Âu Nhật Huy trong kỳ tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025.

Tuy nhiên, trên nhóm “Liêm chính khoa học”, các thông tin liên quan đến những bài báo khoa học của Âu Nhật Huy được đăng tải công khai.

Theo nhóm này, Âu Nhật Huy có tên trong ít nhất 9 bài báo khoa học, gồm 3 bài quốc tế và 6 bài đăng trên các tạp chí trong nước. Trong đó, theo thông tin đăng tải, 7/9 bài báo Âu Nhật Huy là tác giả phụ và đồng tác giả với mẹ.

Đáng chú ý, toàn bộ 9 bài báo được công bố trong vòng 8 tháng, từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025, trung bình mỗi tháng có hơn một bài báo mang tên thí sinh. Điều này làm dấy lên những nghi vấn trong dư luận về tính minh bạch của công tác tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại nhà trường.