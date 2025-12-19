Theo Sở GD-ĐT, việc rà soát được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TPHCM, căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, nhằm tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết những nội dung đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cụ thể, Sở GD-ĐT đề nghị nhà trường cung cấp các minh chứng liên quan đến “vụ việc được chia sẻ trên nhiều trang thông tin mạng xã hội, trong đó có một số nội dung mang tính suy diễn, cùng với việc đưa tin theo nhiều chiều hướng khác nhau của các cơ quan báo chí, gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường và tạo dư luận không tốt trong xã hội”.

Sở cũng yêu cầu nhà trường cung cấp các phản hồi thông tin chính thức gửi đến các cơ quan báo chí, khẳng định quá trình tuyển sinh được thực hiện đúng quy định hiện hành, bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tuyển sinh diễn ra theo đúng kế hoạch; cùng kết quả giải quyết của các cơ quan liên quan đối với những phản hồi này.

Lùm xùm từ trường hợp thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ

Những tranh luận quanh công tác tuyển sinh tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bắt nguồn từ việc thí sinh Âu Nhật Huy trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ y khoa ở tuổi 24, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, Âu Nhật Huy vừa tốt nghiệp ngành Y khoa, khóa YK7 của Trường Đại học Tân Tạo với GPA 3,8/4,0 (xếp loại xuất sắc); có chứng chỉ TOEIC 940/990. Thí sinh là đồng tác giả của 6 bài báo khoa học, từng tham gia thuyết trình tại 3 hội thảo khoa học quốc tế gồm: Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á 2024 tại Singapore; Hội nghị Tim mạch tại Chicago (Mỹ) năm 2025; Hội nghị Lồng ngực tại San Francisco (Mỹ).

Ngoài ra, Âu Nhật Huy đạt giải Nhất tại Hội nghị khoa học Khoa Y; nhận học bổng ITA for the Future Fund năm 2021; từng thực tập y khoa tại bang Indiana (Mỹ) năm 2024; đồng thời là trưởng dự án VMcomics - Câu lạc bộ Dr. Plus.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định, thí sinh Âu Nhật Huy đáp ứng đầy đủ điều kiện trúng tuyển đào tạo tiến sĩ theo quy định. Việc tuyển sinh được thực hiện đúng quy chế. Thí sinh đăng ký và trúng tuyển đầu vào chương trình đào tạo tiến sĩ theo đúng quy định của trường.

Phía nhà trường cho biết thêm, theo quy định, cán bộ, giảng viên có người thân dự tuyển sẽ không tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ tuyển sinh. PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y, Trưởng Bộ môn Nội, là mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy, không tham gia bất kỳ khâu nào trong tuyển sinh sau đại học năm 2025.

Sau đó, nhà trường nhận được thông báo từ tác giả chính của một trong những bài báo quốc tế mà thí sinh Âu Nhật Huy nộp hồ sơ, cho biết bài viết đã bị rút khỏi tạp chí. Do đó, điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh với 7 bài báo còn lại giảm xuống còn 9,5 điểm. Hội đồng tuyển sinh thống nhất điều chỉnh tổng điểm trung bình của thí sinh từ 88,8 xuống 88,3 điểm. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển của thí sinh Âu Nhật Huy trong kỳ tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025.

Tuy nhiên, trên nhóm “Liêm chính khoa học”, các thông tin liên quan đến những bài báo khoa học của Âu Nhật Huy được đăng tải công khai.

Nhóm này nêu Âu Nhật Huy có tên trong ít nhất 9 bài báo khoa học, gồm 3 bài quốc tế và 6 bài đăng trên các tạp chí trong nước. Trong đó, theo thông tin trên nhóm này, 7/9 bài báo Âu Nhật Huy là tác giả phụ và đồng tác giả với mẹ.

Đáng chú ý, toàn bộ 9 bài báo được công bố trong vòng 8 tháng, từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025, trung bình mỗi tháng có hơn một bài báo mang tên thí sinh. Điều này làm dấy lên những nghi vấn trong dư luận về tính minh bạch của công tác tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại nhà trường.