Trường Đại học Bách khoa TPHCM hiện tuyển dụng nghiên cứu viên toàn thời gian, đồng thời là nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ của trường, với chế độ đãi ngộ hấp dẫn cùng chính sách hỗ trợ học phí, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

Theo đó, ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại trường với vị trí nghiên cứu viên và tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ. Trong thời gian công tác, nghiên cứu viên được hưởng lương, các chế độ theo vị trí việc làm và đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định hiện hành, trong tối đa 3 năm kể từ khi hoàn thành thử việc. Ngoài ra, nghiên cứu viên được hỗ trợ 50% học phí chương trình tiến sĩ; các trường hợp có thành tích đặc biệt có thể được xem xét hỗ trợ 100% học phí.

Nhà trường dự kiến ban hành thông báo chính thức về việc xét duyệt chỉ tiêu nghiên cứu viên kiêm nghiên cứu sinh; quy trình và hồ sơ dự tuyển trong tháng 1/2026.

Trong khi đó, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) cũng triển khai chính sách trả lương và miễn 100% học phí cho người học tiến sĩ và sau tiến sĩ, với yêu cầu đề tài nghiên cứu đáp ứng chất lượng bài đăng trên các tạp chí thuộc danh mục SCI, SCIE hoặc SSCI.

Thực tập sinh sau tiến sĩ được xem là nhân sự làm việc toàn thời gian tại UEH và phải ký hợp đồng lao động với trường. Ngoài việc được miễn toàn bộ học phí, thực tập sinh còn được hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng tương đương 2 lần mức lương tối thiểu vùng I theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Ngoài ra, UEH bố trí không gian làm việc tại phòng nghiên cứu sinh hoặc phòng làm việc của giảng viên; hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại cơ sở lưu trú của trường đối với thực tập sinh cư trú ngoài TPHCM. Thực tập sinh được hưởng mức hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế tương đương viên chức UEH, đồng thời được tiếp cận đầy đủ nguồn tài nguyên học thuật của nhà trường.

Lễ tốt nghiệp tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM. Ảnh: BK

Khi được người hướng dẫn đồng ý, thực tập sinh có thể tham gia giảng dạy và hưởng thù lao tương đương giảng viên thỉnh giảng, với thời gian giảng dạy không quá 450 giờ/năm. Sau khi hoàn thành chương trình sau tiến sĩ, thực tập sinh được ưu tiên tuyển dụng làm viên chức UEH nếu có nguyện vọng.

Chương trình áp dụng phương thức xét tuyển nhiều đợt trong năm. Ứng viên có thể tự đề xuất đề tài hoặc thực hiện theo đề tài do trường đề nghị; yêu cầu có bằng tiến sĩ, không quá 45 tuổi, là tác giả chính ít nhất một bài báo thuộc danh mục Scopus hoặc từ hạng B trở lên theo danh mục ABDC, đồng thời đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên triển khai chương trình nghiên cứu sinh kết hợp trợ giảng/giảng viên (Teaching Assistantship Program) cho Khoa Công nghệ thông tin, gồm các ngành khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và hệ thống thông tin.

Nghiên cứu sinh tham gia chương trình đồng thời đảm nhiệm vai trò trợ giảng hoặc giảng viên, được hỗ trợ toàn bộ kinh phí học tập và nghiên cứu thông qua miễn 100% học phí, trả lương, thù lao giảng dạy cùng các phúc lợi như nhân viên chính thức của trường.

Cụ thể, học phí chương trình tiến sĩ được miễn hoàn toàn (78,625 triệu đồng/năm cho năm học 2025-2026). Nghiên cứu sinh được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác; trong đó, lương cơ bản của trợ giảng khoảng 7 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm thù lao giảng dạy theo số tiết thực tế.

Ngoài ra, nghiên cứu sinh có thể chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở với kinh phí tối đa 150 triệu đồng/đề tài/năm, tham gia các đề tài nghiên cứu các cấp, được hỗ trợ chi phí công bố bài báo khoa học và tham dự hội nghị trong nước, quốc tế.