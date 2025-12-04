Sau màn ra mắt “lặng lẽ” của 2 mẫu gầm cao phổ thông thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc (Toyota Innova 2.0 G và Hyundai Santa Fe hybrid), tuần đầu tháng 12 tiếp tục chứng kiến sự góp mặt của tân binh trong phân khúc xe sedan hạng sang thương hiệu Đức. Đó là mẫu Audi A6 S line 40 TFSI 2026 vừa trình làng với giá bán là 2,799 tỷ đồng.

So với mẫu Audi A6 2025 đang bán (giá niêm yết 2,39 tỷ đồng), mẫu xe mới cao thêm tới 409 triệu đồng.

Mẫu Audi A6 S line 40 TFSI 2026

Theo nhà phân phối, Audi A6 S line 40 TFSI 2026 được nâng cấp từ Audi A6 hiện tại kết hợp với gói ngoại thất thể thao cao cấp S line của Audi A7. Do đó, dù chung tên gọi nhưng ‘chất’ A6 năm 2026 đã hoàn toàn khác A6 2025.

Trên thực tế, mẫu xe sedan này nằm “lơ lửng” ở khoảng giữa của phân khúc sedan hạng sang cỡ trung.

Ông Ferry Enders, Giám đốc Điều hành Audi Việt Nam cho biết: “Chúng tôi vẫn xác định đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Mercedes-E Class và BMW 5 series. So với các phiên bản thể thao của đối thủ, Audi A6 có mức giá cạnh tranh”.

Audi A6 mới trang bị gói ngoại thất S line cao cấp và thể thao kế thừa từ Audi A7.

Cụ thể, nếu so với phiên bản trang bị ngoại thất tiêu chuẩn của các đối thủ, mẫu sedan Audi A6 này có giá nhỉnh hơn 60 triệu đồng so với BMW 520i Premium (2,739 tỷ), đắt hơn hẳn 200-250 triệu so với Mercedes-Benz E 200 Exclusive (khoảng 2,54-2,59 tỷ).

Tâm điểm ở mặt trước là lưới tản nhiệt Singleframe không viền với cấu trúc lưới tổ ong, cụm đèn pha thanh mảnh và cửa hút gió đặt dọc.

Tuy nhiên, nếu so với phiên bản thể thao cao cấp của hai đối thủ thì giá chiếc sedan này lại thấp hơn hẳn. Ví dụ, so với BMW 530i M Sport (3,099 tỷ), Audi A6 S line rẻ hơn 300 triệu đồng; so với Mercedes-Benz E 300 AMG (quanh ngưỡng 2,95-3,2 tỷ đồng tùy đại lý), rẻ hơn 151-401 triệu đồng.

Mâm xe kích thước 19 inch, thiết kế 5 chấu kép.

Khoang nội thất đậm chất công nghệ kỹ thuật số hòa với vật liệu cao cấp.

Mẫu Audi A6 chỉ bán duy nhất một bản S line “full đồ”: mâm 19 inch, đèn LED matrix, không gian nội thất đậm chất số hoá, gói tiện nghi và an toàn ADAS.

Trong khi đó, Mercedes và BMW đang tạo khoảng cách rất lớn về trang bị giữa E 200 và E 300, hay giữa 520i và 530i Sport. Ở góc độ người dùng thực tế, A6 giống một chiếc sedan hạng sang cấu hình “giữa E 200 và E 300, giữa 520i và 530i” nhưng giá vẫn nằm dưới nhóm cao cấp nhất.

Trái tim của Audi A6 S line là khối động cơ xăng 2.0L TFSI, 4 xi-lanh thẳng hàng, cho công suất 146 kW (196 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 340 Nm, giúp chiếc xe tăng tốc ấn tượng từ 0-100 km/h chỉ trong 8,2 giây và đạt vận tốc tối đa 244 km/h.

Dưới nắp ca-pô, Audi A6 trang bị động cơ 2.0L TFSI thuần xăng, công suất 196 mã lực và mô-men xoắn 340 Nm, dẫn động cầu trước, hộp số 7 cấp S tronic. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 8,2 giây, tốc độ tối đa 244 km/h.

Hai đối thủ Mercedes và BMW trên đều sử dụng động cơ mild-hybrid, đồng nghĩa, vận hành sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn và mượt mà hơn so với động cơ thuần xăng của Audi A6.

Mercedes-Benz E 200 dùng động cơ 2.0L M254 tích hợp mild-hybrid 48V EQ Boost, cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Riêng mẫu E 300 AMG sử dụng động cơ 2.0 tăng áp mạnh tới 258 mã lực và mô-men 400 Nm, cũng kết hợp hệ mild-hybrid 48V. Nhìn vào thông số này để nói về trải nghiệm sau vô lăng, Audi A6 kém 8 mã lực so với E 200 và không thể mạnh mẽ để có thể ngồi cùng “mâm” với E 300 AMG.

Tuy vậy, Audi A6 nhỉnh hơn 12 mã lực sức mạnh khi so với BMW 520i Premium dùng động cơ 2.0L TwinPower Turbo, khoảng 184 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Còn nếu so với BMW 530i M Sport là bản hiệu năng cao có công suất trên 245 mã lực, Audi A6 cũng sẽ ngồi “mâm dưới”.

Nhìn tổng quan, có thể nói, xét tương quan giá và cấu hình - động cơ, Audi A6 S line là lựa chọn đáng chú ý trên thị trường xe sang thể thao cỡ trung, phù hợp với người cần một chiếc sedan sang trọng đậm chất công nghệ, không quá đặt nặng sức mạnh. Tuy nhiên, nếu xét thuần hiệu năng và công nghệ động cơ, Mercedes và BMW đang lợi thế hơn nhờ mild-hybrid thế hệ mới và dẫn động cầu sau.

Hiện nay, phân khúc xe sedan hạng sang giá trên dưới 3 tỷ đồng tại Việt Nam chỉ có 6 thương hiệu, trong đó, thương hiệu Đức áp đảo doanh số. Chiếm thị phần cao nhất là Mercedes và BMW, vừa nhập khẩu, vừa lắp ráp trong nước. Audi chỉ nhập khẩu, chịu sức ép về thuế, thị phần nhỏ nhất chỉ khoảng 300-400 xe. Ngoài ra thị trường cũng có sự cạnh tranh khốc liệt với sự góp mặt Lexus và Volvo.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!