Morgan là một trong những hãng xe lâu đời đến từ nước Anh, thành lập từ năm 1909 và tồn tại tới ngày nay. Hãng xe này vốn nổi tiếng với các dòng xe thể thao khung gỗ mang phong cách cổ điển, quy trình sản xuất thủ công và số lượng xe xuất xưởng mỗi năm khá ít ỏi.

Tại Việt Nam, Morgan cũng đặc biệt không kém khi số lượng xe được nhập khẩu về nước ta không nhiều, dù năm 2022 đã có công ty nhập khẩu và phân phối chính hãng. Chiếc Morgan đầu tiên cập bến nước ta là mẫu Aero SuperSports được nhập khẩu bởi đại lý tư nhân ở Hà Nội từ năm 2011, thuộc sở hữu của một đại gia kín tiếng trong lĩnh vực bảo vệ an ninh.

Thời điểm mua mới, chiếc siêu xe thân gỗ này có giá lăn bánh ước tính lên tới hơn 10 tỷ đồng. Mãi tới năm 2016, chiếc Morgan Aero SupersSports thứ hai mang ngoại thất màu trắng mới xuất hiện tại Việt Nam. Hiện nay, chiếc xe vẫn thuộc sở hữu của một đại gia kín tiếng ở Hà Nội và rất ít xuất hiện trên đường phố.

Để sở hữu một chiếc Morgan Aero SupersSports với các tùy chọn theo ý thích, khách hàng phải đặt trước và chờ gần 2 năm để nhà máy hoàn thiện. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi mẫu xe này được lắp ráp thủ công chỉ với 163 nhân công cùng hơn 600 đơn đặt hàng mỗi năm.

Về ngoại thất, chiếc xe được sơn màu xanh dương đậm. Kiểu dáng xe mang phong cách cổ điển đặc trưng, mang đường nét thiết kế mềm mại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng hình oval cỡ lớn cùng vòm bánh xe kéo dài ra giữa. Mặt ca-lăng gồm các thanh nan dọc mạ crôm, bên dưới có hốc gió nhỏ.

Đuôi xe được thiết kế tối giản nhất có thể, làm liền mạch cản sau với thân xe và chỉ gồm một mặt phẳng. Thiết kế này vốn ít thấy trên các mẫu xe thể thao, siêu xe hiện đại ngày nay. Cụm đèn hậu tách biệt gồm hai dải đèn mảnh mai chạy dọc theo đuôi xe và hai đèn báo khi xe lùi.

Kích thước chiều dài rộng cao của xe lần lượt là 4.147 × 1.751 × 1.248 (mm), chiều dài cơ sở đạt mức 2.528mm. Trọng lượng xe rất nhẹ khi chỉ vỏn vẹn 1.175kg. Để có được điều này, hãng xe Anh quốc đã sử dụng thân vỏ bằng nhôm và khung làm bằng gỗ.

Mui xe gồm 2 mảnh dạng cứng, sơn màu bạc tạo điểm nhấn với tổng thể xe. Bộ phận này có thể mở để tạo thành một xe mui trần và đóng lại giống như xe mui cứng. Tuy nhiên, chủ xe phải tháo/lắp thủ công nhà sản xuất không trang bị mô-tơ điện. Điều này nhằm tối ưu trọng lượng cho xe.

Chiếc Morgan Aero SuperSports này trang bị bộ mâm đa chấu đơn màu bạc, mang kích thước 19 inch, bên trong dùng đĩa phanh thép và cùm phanh màu đen. Đây là chi tiết tạo làm nên sự khác biệt với chiếc Aero SuperSports màu trắng, vốn dùng bộ mâm đa chấu kép sơn màu đen.

Bên dưới nắp ca-pô chiếc Morgan Aero SuperSports là động cơ V8, dung tích 4.8 lít do BMW chế tạo. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 490 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động hoặc số sàn 6 cấp. Nhờ đó, xe chỉ tốn khoảng 4,5 giây để tăng tốc 0-100 km/h từ trước khi đạt vận tốc tối đa 273 km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trên mẫu xe này khoảng 12 lít/100 km với đường hỗn hợp, 18 lít/100 km đường đô thị và giảm còn 9 lít/100 km đường cao tốc. Con số này được đánh giá là không cao so với những mẫu xe dùng động cơ V8 4.8L.

