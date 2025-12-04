BQL cấm để xe điện, chính quyền "tuýt còi"

Như VietNamNet đã thông tin, việc ban quản lý (BQL) tổ hợp chung cư HH Linh Đàm - một trong những khu dân cư đông đúc nhất Hà Nội bất ngờ ra thông báo tạm dừng trông giữ thêm xe máy, xe đạp điện từ 1/12 và tiến tới ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện tại tầng hầm từ 1/12 đã khiến hàng chục nghìn cư dân bức xúc, hoang mang.

Văn bản của BQL Chung cư HH Linh Đàm. Ảnh từ nhóm cư dân HH

Theo tìm hiểu, không chỉ HH Linh Đàm, thời gian gần đây, cư dân tại nhiều chung cư khác trên địa bàn TP Hà Nội cũng phản ánh tình trạng tương tự khi ban quản lý âm thầm ra quyết định dừng trông giữ thêm xe điện với lý do "hạ tầng chưa đáp ứng” và "nguy cơ cháy nổ cao”.

Điều đáng nói là phần lớn những thông báo này đều diễn ra rất nhanh, ít tham vấn cư dân, thậm chí có nơi chỉ dán vội vài tờ giấy tại sảnh tòa nhà rồi áp dụng gần như ngay lập tức khiến người dân trở tay không kịp.

Trên các nhóm cư dân, tranh cãi nảy lửa không chỉ quanh câu chuyện có nên cấm hay không mà còn xoay quanh trách nhiệm của ban quản lý. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách các đơn vị vận hành “né rủi ro” để khỏi phải cải tạo hạ tầng, nâng cấp hệ thống PCCC hoặc bố trí khu vực sạc riêng biệt.

Cũng có ý kiến lo ngại rằng nếu xu hướng cấm lan rộng, hàng trăm nghìn người đang sử dụng xe điện tại Hà Nội sẽ rơi vào cảnh phải gửi xe ở bãi ngoài, đối mặt với nguy cơ mất an ninh, đội chi phí và đặc biệt là mất tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.

Câu hỏi lớn đặt ra là: có cơ sở pháp lý nào cho việc cấm tuyệt đối xe điện tại tầng hầm hay không?

Trước phản ứng gay gắt từ cư dân HH Linh Đàm cũng như các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 4/12, UBND phường Hoàng Liệt đã ban hành văn bản yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên (chủ đầu tư) cùng Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm (đơn vị quản lý vận hành) không được từ chối trông giữ xe điện nếu không có yêu cầu chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

UBND phường viện dẫn theo Luật Nhà ở 2023, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định khu vực để xe trong chung cư phải phục vụ cho cả ô tô, xe máy chạy xăng và xe điện. Luật không phân biệt loại phương tiện và càng không trao quyền cho chủ đầu tư ban hành “lệnh cấm chung”.

Ngoài ra, đại diện UBND phường Hoàng Liệt khẳng định: "Chủ đầu tư phải lập ngay phương án bố trí khu vực đỗ xe theo lộ trình Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND của thành phố. Song song với đó, đơn vị quản lý cần tăng cường nhân sự tuần tra, kiểm soát sự cố tại khu vực tầng hầm. Hệ thống phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phải được bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo hoạt động".

Động thái quyết liệt từ phía chính quyền sở tại được nhiều cư dân đánh giá là “giải tỏa điểm nóng”, đồng thời tạo tiền lệ quan trọng cho hàng loạt chung cư khác đang loay hoay với bài toán để xe điện.

Khu vực để xe điện tại hầm Chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Xe điện có nguy cơ cháy nổ cao hơn xe xăng?

Cũng theo đại diện UBND phường Hoàng Liệt, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện nay không có quy định việc cấm/hạn chế để xe điện, sạc xe điện tại chung cư.

Thực tế cho đến nay chưa có kết luận chính thức hoặc công trình nghiên cứu khoa học nào khẳng định xe điện có nguy cơ cháy nổ cao và là phương tiện mất an toàn cháy nổ.

Đồng thời khẳng định, xe điện là xu hướng chung trên toàn thế giới, việc sử dụng xe điện có rất nhiều ưu điểm so với xe xăng.

Để đảm bảo an toàn, các BQL chung cư phải đưa ra phương án: bố trí khu vực sạc riêng, bảo đảm an toàn, phương tiện chữa cháy, kiểm tra giám sát chứ không thể đơn phương “cấm toàn diện, vô điều kiện”.

"Ngay cả trong trường hợp thiếu hạ tầng, các cơ quan chức năng không cho phép gửi xe điện dưới tầng hầm thì Ban quản trị chung cư vẫn tiến hành các thủ tục đúng quy định tại Luật Nhà ở, thông qua Hội nghị nhà chung cư. Việc các chung cư lấy “nỗi lo an toàn” làm lý do cấm xe điện là không có cơ sở", đại diện UBND phường Hoàng Liệt nhấn mạnh.

Có thể thấy, phần lớn những "lệnh cấm” xuất phát từ sự lúng túng của ban quản lý trước một xu hướng mới nhưng hạ tầng chưa theo kịp. Sau các vụ cháy chung cư, nhiều đơn vị vận hành lo sợ rằng nếu để xe điện trong tầng hầm rồi xảy ra sự cố, họ sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới rất nặng nề.

“Chúng tôi quá tải chỗ để và đặc biệt là bố trí ổ điện đủ tiêu chuẩn cho xe máy, xe đạp điện. Nếu lượng xe tăng nhanh, rủi ro sẽ thuộc về phía đơn vị vận hành", nhân viên vận hành điện của một chung cư tại phường Thanh Liệt thừa nhận.

Nhiều chung cư phải nâng cấp hệ thống điện và PCCC để tiếp nhận được nhiều hơn xe máy điện. Ảnh: Thế Bằng

Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho rằng, chính từ nỗi lo cháy nổ dẫn đến câu chuyện đang có những quan điểm khác nhau đối với việc sử dụng xe điện và đảm bảo PCCC.

"Đây không phải lần đầu tiên một chung cư từ chối trông giữ xe điện, tuy nhiên với chung cư rất đông cư dân như HH Linh Đàm, BQL từ chối trông giữ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sinh hoạt của cư dân và có thể đi ngược lại chính sách, chủ trương chung về khuyến khích chuyển sang phương tiện xanh", luật sư Cường nhận định.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Cường nhấn mạnh, pháp luật không cho phép cấm sử dụng hay cấm trông giữ xe điện. Xe điện, trong đó có xe máy và xe đạp điện, phải được đối xử bình đẳng với các phương tiện khác, thậm chí cần được ưu tiên hơn.

Nếu Chính phủ, UBND Thành phố khuyến khích sử dụng phương tiện năng lượng sạch nhưng các chung cư hạn chế, thậm chí là cấm để xe điện ở dưới hầm thì rõ ràng cư dân sẽ ở thế ‘trở đi mắc núi trở lại mắc sông'. Luật sư Đặng Văn Cường

"Tôi cho rằng, mọi quyết định cần dựa trên những cơ sở thực tế, tuân thủ đúng pháp luật. Nếu cơ quan chức năng kiểm tra thấy là tòa nhà đó đủ điều kiện PCCC khi gửi xe điện ở hầm vẫn đảm bảo an toàn thì buộc BQL phải cho cư dân để. Ngược lại, chung cư hoàn toàn có thể cấm để xe điện và kể cả xe xăng nếu không đảm bảo an toàn", luật sư Đặng Văn Cường nói.

Theo các chuyên gia, minh bạch, đúng luật và căn cứ dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ là giải pháp giúp các chung cư vận hành ổn định, đồng thời tránh được những xung đột không đáng có trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

