Phân khúc SUV cỡ nhỏ đô thị đang ngày càng đông đúc và KIA Stonic vẫn cần phải trụ vững trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này. Ra mắt lần đầu vào năm 2017 và lần nâng cấp nhẹ vào năm 2020, mẫu xe SUV này của KIA không để lại nhiều ấn tượng, khiến doanh số bán hàng sụt giảm.

KIA Stonic GT-Line. Ảnh: KIA

Chính vì thế, để duy trì sức hút trước loạt đối thủ mới, KIA đã quyết định đầu tư mạnh tay hơn để mang đến diện mạo mới mẻ cho Stonic từ thiết kế, nội thất đến công nghệ. Đáng chú ý, những hình ảnh đầu tiên được hãng xe Hàn công bố khiến nhiều người lầm tưởng đây là một mẫu xe điện.

Điểm nhấn ở phần đầu xe KIA Stonic là dải LED định vị hình chữ C, cụm đèn pha đặt dọc tương tự như đàn anh Sportage hay Sorento. Trong khi, cách tạo hình lưới tản nhiệt hẹp và cản trước được thiết kế lại hoàn toàn lại gợi nhớ đến những mẫu xe điện của hãng. Riêng bản GT-Line mang phong cách thể thao hơn với hốc hút gió cỡ lớn, ốp gầm nhôm nổi bật.

KIA Stonic GT-Line. Ảnh: KIA

Thân xe giữ nguyên dáng tổng thể nhưng bổ sung bộ la-zăng hợp kim 16 và 17 inch được thiết kế mới. Còn đuôi xe được tinh chỉnh với đèn hậu LED chữ C liền mạch tương tự như phần đầu và cản sau gọn gàng. Nhờ cản trước mới, KIA Stonic dài thêm 65mm, đạt 4.165 mm nhưng vẫn nằm trong nhóm xe có kích thước gọn gàng nhất phân khúc.

Khoang cabin được thiết kế lại hoàn toàn mới với cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm đều 12,3 inch. Các nút vật lý điều khiển hệ thống điều hòa đã chuyển sang điều khiển cảm ứng. Những thay đổi khác gồm vô lăng thiết kế mới, bổ sung đèn viền nội thất, sạc không dây và cổng USB-C. Dung tích khoang hành lý vẫn giữ nguyên 352 lít.

Nội thất KIA Stonic 2025. Ảnh: KIA

Dưới nắp capo, Stonic vẫn dùng động cơ 1.4L của mẫu hatchback KIA Rio đã ngừng sản xuất, có công suất 99 mã lực đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.

Còn bản GT-Line được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L T-GDI 3 xi-lanh công suất 113 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp. Bên cạnh bản tiêu chuẩn, KIA tiếp tục cung cấp tùy chọn mild-hybrid để tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

KIA Stonic tiêu chuẩn. Ảnh: KIA

KIA Stonic 2025 cũng sở hữu hệ thống ADAS mở rộng, bao gồm: Kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, cảnh báo thoát hiểm an toàn và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ các tính năng kết nối hiện đại, phù hợp xu hướng xe thông minh.

KIA dự kiến công bố chi tiết về phiên bản nâng cấp mới của Stonic 2025 tại châu Âu, Úc và nhiều thị trường khác trong thời gian tới.

(Theo Carscoops)

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!