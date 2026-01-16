Trong buổi giới thiệu đại lý chuẩn toàn cầu đầu tiên của Audi ở Việt Nam lẫn khu vực Đông Nam Á với tên gọi Progressive Showroom Concept, đại diện của Audi Việt Nam đã khẳng định thế hệ mới của Audi Q5 sẽ là một trong những sản phẩm được đơn vị này đưa về giới thiệu tới khách hàng trong năm 2026.

Audi Q5 hoàn toàn mới được trưng bày tại showroom theo tiêu chuẩn toàn cầu của thương hiệu này tại Việt Nam. Ảnh: Ngô Minh

Hiện tại, mẫu SUV cỡ C hạng sang này đã nhận đặt cọc. Tuy nhiên, thời gian giới thiệu chính thức vẫn chưa được chốt lịch cụ thể.

Trong khi đó, các mẫu xe mới còn có Audi S6 Sportback - biến thể hiệu suất cao của dòng sedan cỡ trung Audi A6 vừa ra mắt vào tháng 11/2025, mẫu SUV cỡ B hạng sang Audi Q3 SUV và Q3 Sportback hoàn toàn mới đều đã có kế hoạch ra mắt cụ thể lần lượt vào tháng 3 và tháng 6 năm nay.

Loạt sản phẩm mới của Audi dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong năm 2026. Ảnh: Ngô Minh

Về tổng thể, Audi Q5 thế hệ mới đã có những nâng cấp đáng kể cả về ngoại thất lẫn nội thất so với mẫu xe tiền nhiệm. Xe sở hữu đèn pha LED ma trận và đèn hậu OLED kỹ thuật số có khả năng tùy biến đồ họa.

Nội thất của Audi Q5 thế hệ mới tỉnh giản, sử dụng chủ yếu bằng 3 màn hình kỹ thuật số gồm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch, màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch và tùy chọn màn hình phụ 10,9 inch phía ghế hành khách. Đây là thiết kế đã áp dụng trên những mẫu xe đã từng xuất hiện tại Việt Nam trong năm 2025 như Audi A5 và Audi Q6 e-tron.

Nội thất Audi Q5 thế hệ mới mang hơi hướng thiết kế của các dòng xe điện. Ảnh: Audi

Trước mắt, đại diện của Audi Việt Nam vẫn giữ bí mật về các thông số động cơ và phiên bản. Tại thị trường quốc tế, Audi Q5 thế hệ mới đã có thêm tùy chọn plug-in hybrid (PHEV) với động cơ 2.0L TFSI kết hợp mô-tơ điện với bộ pin dung lượng 25,9 kWh, cho tổng công suất khoảng 295 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm.

Còn mẫu xe Audi Q5 thế hệ hiện hành đang bán tại Việt Nam chỉ được trang bị động cơ mild hybrid 2.0L công suất 268 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Xe được bán với giá 2,39-2,49 tỷ đồng.

Với giá bán này, Audi Q5 đang cạnh tranh với những đối thủ BMW X3 giá 2,279-2,629 tỷ đồng, Lexus NX giá 3,13-3,42 tỷ đồng, Mercedes-Benz GLC giá 2,299-2,839 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả X3 và GLC đều là những mẫu xe đã được làm mới hoàn toàn.

Sau BMW và Mercedes-Benz, đến lượt Audi nâng cấp chuẩn đại lý toàn cầu tại Việt Nam. Ảnh: Ngô Minh

Ngoài công bố kế hoạch trình làng loạt sản phẩm trong năm 2026, Audi Việt Nam cũng cho biết sẽ nâng cấp và mở rộng chuỗi đại lý trong năm nay. Mở màn là mô hình Audi Progressive Showroom Concept chuẩn toàn cầu của hãng xe sang Đức đầu tiên tại TPHCM và cũng là đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Việc xây dựng chuẩn mới về nhận diện thương hiệu và đại lý là cách để các hãng xe từ phổ thông cho tới hạng sang nâng cấp giá trị thương hiệu và giữ chân khách hàng bằng những trải nghiệm khi đến mua xe.

Trước đó, đối thủ Mercedes-Benz Việt Nam và Thaco BMW cũng đã từng làm điều tương tự vào năm 2023. Mới đây nhất là Thaco Mazda vào đầu tháng 12/2025 khi thương hiệu này cũng đang muốn vươn tầm lên trở thành một thương hiệu cao cấp.

