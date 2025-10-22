Danh sách các bác sĩ bao gồm:

Bác sĩ Trương Thị Thùy Dung (33 tuổi, Viện Pasteur TPHCM) được đánh giá cao với nghiên cứu ứng dụng dữ liệu trong phòng, chống dịch sởi, góp phần nâng cao hiệu quả dự báo và ứng phó dịch bệnh.

Bác sĩ Phạm Văn Khang (37 tuổi, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) tập trung nghiên cứu dịch tễ học bệnh sởi, nguy cơ bệnh, cung cấp dữ liệu quan trọng góp phần phục vụ công tác giám sát và tiêm chủng.

Bác sĩ Lê Hoàng Thiệu (33 tuổi, Viện Pasteur Nha Trang) được vinh danh nhờ các công trình nghiên cứu về bệnh dại trên người và các bệnh truyền nhiễm khác, góp phần thiết thực vào công tác dự phòng và kiểm soát bệnh tật tại Việt Nam.

Ba bác sĩ được vinh danh. Ảnh: SKĐS.

Chương trình "40 gương mặt trẻ dưới 40 tuổi" là sáng kiến của Mạng lưới Pasteur toàn cầu, nhằm tôn vinh các nhà khoa học trẻ xuất sắc trên thế giới, lần đầu tiên được công bố trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Mạng lưới các Viện Pasteur thế giới năm 2025, diễn ra từ ngày 21 đến 24/10 tại TPHCM.

Hội nghị này quy tụ hàng trăm nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo y tế từ nhiều quốc gia và các viện Pasteur trên khắp thế giới nhằm thảo luận về định hướng chiến lược trong nghiên cứu, hợp tác và ứng phó với các thách thức y tế công cộng toàn cầu.

Qua 66 kỳ tổ chức, đây là lần đầu tiên hội nghị thường niên Mạng lưới các Viện Pasteur trên thế giới tổ chức tại châu Á và tại Việt Nam.

Việt Nam hiện có ba viện thành viên trong Mạng lưới Pasteur toàn cầu, gồm: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TPHCM và Viện Pasteur Nha Trang. Các viện này đã có những đóng góp quan trọng trong giám sát dịch tễ, phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu vắc xin và triển khai nhiều chương trình hợp tác khu vực - toàn cầu. Thành tựu đó không chỉ thể hiện năng lực khoa học của Việt Nam mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của đất nước trong việc thúc đẩy nghiên cứu và bảo đảm an ninh y tế toàn cầu.