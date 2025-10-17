Sai lầm về dinh dưỡng

Tại hội thảo khoa học hưởng ứng Ngày Mãn kinh Thế giới do Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) tổ chức sáng 17/10, Tiến sĩ Trần Thị Thu Hạnh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chia sẻ một câu chuyện thú vị về quan niệm dinh dưỡng sai lầm ở phụ nữ tuổi trung niên.

Một bệnh nhân nữ ngoài 50 tuổi đến khám với các dấu hiệu mãn kinh gồm rối loạn mỡ máu, đặc biệt triglyceride tăng cao. Khi hỏi về chế độ ăn, bà cho biết mình ăn uống "khoa học": Chỉ dùng trái cây, đạm thực vật, kiêng hẳn thịt và các loại dầu mỡ, chiên rán.

Bác sĩ Hạnh khuyên người bệnh nên bổ sung thịt để tăng protein và cân bằng dinh dưỡng. Nghe vậy, bệnh nhân phản ứng gay gắt: "Trên mạng nói ăn thịt gây mỡ máu cao, phải kiêng, sao bác sĩ lại bảo ăn thêm?".

Bữa ăn cần tăng cường đủ 4 nhóm chất. Ảnh: P.Bình.

Bác sĩ Hạnh giải thích: "Mỡ máu chủ yếu do đường gây ra, chứ không phải thịt. Chế độ ăn của chị lệch lạc - bỏ cơm trắng nhưng lạm dụng trái cây và sữa hạt, dẫn đến mất cân bằng".

Câu chuyện trên phản ánh tình trạng nhiều phụ nữ tự áp dụng thông tin lan truyền thiếu cơ sở, ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, khi bác sĩ tư vấn họ đều cho rằng “trên mạng không khuyên thế” hoặc đọc ở đâu đó.

Chế độ dinh dưỡng cân bằng cần có đầy đủ 4 nhóm bao gồm: Đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh.

Hàng triệu phụ nữ gặp rắc rối tiền mãn kinh

Theo bác sĩ Hạnh, khoảng 20% trong 13 triệu phụ nữ Việt Nam độ tuổi mãn kinh gặp vấn đề sức khỏe. Hằng ngày tại bệnh viện, bà tiếp xúc vô số trường hợp: có người chịu đựng mệt mỏi, mất ngủ suốt 5-10 năm mà không được chăm sóc đúng mức, vì thiếu thông tin.

Mãn kinh là giai đoạn tự nhiên, nhưng trải nghiệm khác nhau do yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa, sinh học.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm 25 triệu phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh; đến 2030, khoảng 1,2 tỷ phụ nữ mãn kinh. Ở Việt Nam, 13 triệu phụ nữ đang trải qua tiền mãn kinh - mãn kinh. Nhiều chị em "chịu đựng thầm lặng" vì thiếu kiến thức, dẫn đến suy giảm chất lượng cuộc sống.

Các triệu chứng phổ biến bao gồm:

- Bốc hỏa/nóng bừng mặt (79%, chủ yếu ban đêm)

- Vã mồ hôi, mất ngủ, bứt rứt khó chịu

- Rối loạn kinh nguyệt, da khô sạm

- Khô teo âm đạo, khó khăn quan hệ tình dục, són tiểu, viêm nhiễm âm đạo

- Loãng xương, xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, tim mạch, Alzheimer

Bác sĩ Hạnh nhấn mạnh 4 phương pháp chính giúp cải thiện tình trạng: Thay đổi lối sống, hormone thay thế, liệu pháp nội tiết, điều trị bệnh lý.

Trong đó, thay đổi lối sống là phương pháp nền tảng. Mỗi người nên duy trì tập thể dục đều đặn, kết hợp nghỉ ngơi hợp lý. Chăm sóc tinh thần như thư giãn, chia sẻ với người thân, tham gia hoạt động cộng đồng. Dinh dưỡng cân bằng bỏ thuốc lá, chất kích thích; ưu tiên thực vật, chất xơ; bổ sung canxi, vitamin D ngừa loãng xương.

"Mãn kinh không phải bệnh, nhưng cần hiểu để vượt qua nhẹ nhàng", bác sĩ Hạnh kết luận.