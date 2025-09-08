Theo nguồn tin @Jukanlosreve trên nền tảng X, một loạt ảnh chụp được cho là tài liệu thông số nội bộ của nhà mạng Hàn Quốc đã xuất hiện.

Các bảng thông số này không chỉ liệt kê cấu hình cơ bản của bốn phiên bản iPhone 17 mà còn có phần so sánh iPhone 17 Air với Samsung Galaxy S25 Edge, đối thủ trực tiếp trên phân khúc mỏng nhẹ.

Thông số kỹ thuật iPhone 17 rò rỉ từ một nhà mạng Hàn Quốc. Ảnh: @Jukanlosreve / X

Theo bảng rò rỉ, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị chip A19 Pro cùng 12GB RAM, trong khi iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone 17 Air chỉ sử dụng chip A19 với 8GB RAM.

Kích thước màn hình cụ thể như sau: iPhone 17 và 17 Pro: 6,3 inch; iPhone 17 Air: 6,6 inch; iPhone 17 Pro Max: 6,9 inch (lớn nhất dòng).

Phần cứng camera cũng có sự khác biệt rõ rệt. iPhone 17 tiêu chuẩn dùng cụm camera kép với cảm biến 48MP + 12MP.

Phiên bản iPhone 17 Air sẽ chỉ có một camera 48MP, hỗ trợ quay video 4K.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đều được trang bị cảm biến 48MP, với tính năng quay video 8K lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone.

Cũng theo thông tin rò rỉ, dung lượng pin của iPhone mới sẽ là: iPhone 17: 3.600mAh; iPhone 17 Air: 2.800mAh; iPhone 17 Pro: 3.700mAh; iPhone 17 Pro Max: 6.000mAh.

Về bộ nhớ, iPhone 17 và 17 Air sẽ có tùy chọn 128GB đến 512GB, iPhone 17 Pro từ 128GB đến 1TB, trong khi Pro Max bắt đầu từ 256GB đến 1TB.

Điều đáng chú ý là các thông số này khá trùng khớp với những tin tức rò rỉ xuất hiện trước đó. Tuy nhiên, giới quan sát lưu ý rằng các nhà mạng thường không được Apple cung cấp thông tin sớm.

Trên thực tế, nhiều bảng thông số nội bộ chỉ được xây dựng dựa trên tin đồn từ giới truyền thông, sau đó điều chỉnh lại sau khi Apple công bố chính thức.

Nếu các thông tin trên là chính xác, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ trở thành những mẫu iPhone đầu tiên hỗ trợ quay video 8K, còn iPhone 17 Air sẽ nhắm đến người dùng muốn một thiết bị siêu mỏng nhưng vẫn giữ được sức mạnh xử lý của chip A19.

Apple sẽ chính thức vén màn dòng iPhone 17 tại sự kiện lớn vào ngày 9/9 (ngày 10/9 - giờ Việt Nam), nơi mọi đồn đoán sẽ được kiểm chứng.

