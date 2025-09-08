Hình ảnh linh kiện cụm cổng USB-C, với hai phiên bản: một có màu cam, và một có màu xanh. Ảnh: pipfix / X

Thông tin này xuất hiện sau loạt tin tức rò rỉ gần đây về nút Camera Control với màu sắc bất ngờ trên dòng iPhone 17. Trên thực tế, hình ảnh mới không hề trùng khớp với dây nối của Camera Control. Thay vào đó, chúng cho thấy linh kiện thuộc về cụm cổng USB-C, với hai phiên bản: một có màu cam, và một có màu xanh.

Các màu dự kiến của mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Zee Tech

Các màu sắc nói trên trùng khớp với những báo cáo trước đây về các tùy chọn màu của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Theo đó, mẫu máy cao cấp năm nay sẽ có bốn màu chính: cam, xanh, trắng và đen.

Điểm đáng chú ý là trong ảnh rò rỉ, sắc xanh có vẻ sáng và tươi hơn so với những rò rỉ trước. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là sự sai lệch thường thấy do chất lượng hình ảnh kém, vốn là đặc điểm quen thuộc của các bức ảnh từ nguồn rò rỉ trong ngành công nghệ.

Nguồn tin lần này xuất phát từ tài khoản pipfix, còn được biết đến với tên LusiRoy8. Tuy nhiên, nhân vật này chưa từng có tiền lệ uy tín trong việc tung ra thông tin chính xác về các sản phẩm Apple. Điều này đồng nghĩa mức độ đáng tin cậy của loạt ảnh rò rỉ vẫn cần được kiểm chứng.

Dù vậy, thông tin về màu cam và xanh tiếp tục củng cố dự đoán rằng Apple đang muốn làm mới danh mục màu sắc cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Việc bổ sung gam màu nổi bật như cam có thể giúp Apple tạo khác biệt rõ rệt so với các thế hệ trước, vốn thiên về những tông trung tính quen thuộc.

Apple sẽ chính thức công bố dòng iPhone 17 cùng toàn bộ tùy chọn màu sắc tại sự kiện thường niên lớn nhất năm của hãng, mang tên “Awe Dropping”, diễn ra vào ngày 9/9 (10/9 - giờ Việt Nam).

Đây sẽ là dịp để Apple chứng minh liệu những thay đổi về thiết kế, màu sắc và tính năng có đủ sức hấp dẫn để thúc đẩy người dùng nâng cấp, trong bối cảnh thị trường smartphone đang cạnh tranh gay gắt và khách hàng ngày càng cân nhắc kỹ trước khi chi tiền cho thiết bị mới.

Xem video concept iPhone 17 Pro Max màu cam mới. (Nguồn: Technizo Concept):

(Theo Appleinsider, Macrumors)