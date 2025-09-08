Theo một tài khoản có tên ShrimpApplePro trên mạng xã hội X, bảng thống kê cho thấy dung lượng pin của từng phiên bản iPhone 17, bao gồm cả iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Đáng chú ý, dữ liệu này còn đề cập đến việc các mẫu máy có thể được phát hành với hoặc không có khe cắm SIM vật lý, tùy thị trường.

iPhone 17 Air: Mỏng nhẹ nhưng pin nhỏ

Trong số các sản phẩm mới, iPhone 17 Air được dự đoán sẽ là mẫu máy không còn khe SIM tại nhiều quốc gia. Lý do nằm ở thiết kế siêu mỏng, khiến Apple phải tối ưu không gian bên trong. Điều này đồng nghĩa với việc pin của máy chỉ ở mức khoảng 3.000mAh, thấp hơn so với mặt bằng chung của iPhone hiện nay.

Dù dung lượng pin không quá ấn tượng, iPhone 17 Air được cho là sẽ tận dụng modem C1 do Apple phát triển, vốn nổi bật với khả năng tiết kiệm điện năng. Bên cạnh đó, hãng cũng được cho là sẽ tung ra ốp lưng pin rời để hỗ trợ model này, tương tự chiến lược từng áp dụng trong quá khứ với dòng Smart Battery Case.

iPhone 17 Pro Max: Lần đầu vượt mốc 5.000mAh

Nếu những thông tin rò rỉ là chính xác, iPhone 17 Pro Max sẽ trở thành chiếc iPhone đầu tiên sở hữu viên pin trên 5.000mAh.

Cụ thể, dung lượng được ghi nhận là 5.088mAh, lớn hơn gần 8% so với iPhone 16 Pro Max.

Đây được xem là bước tiến lớn trong chiến lược cải thiện thời lượng pin của Apple, nhất là khi người dùng ngày càng có nhu cầu cao về giải trí, chụp ảnh và sử dụng AI trên thiết bị di động.

Sự khác biệt giữa phiên bản eSIM và SIM vật lý

Theo cơ sở dữ liệu, các phiên bản iPhone có khe SIM vật lý sẽ có dung lượng pin nhỏ hơn một chút so với các biến thể chỉ dùng eSIM. Điều này hoàn toàn hợp lý, bởi khe SIM chiếm một phần không gian bên trong, buộc Apple phải cắt giảm dung lượng pin để cân đối thiết kế.

Trước đó, đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Apple dự định mở rộng việc loại bỏ khay SIM ra nhiều thị trường hơn ngoài Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, công ty vẫn sẽ giữ lại lựa chọn này ở một số quốc gia, nơi hạ tầng eSIM chưa thực sự phổ biến. Chẳng hạn tại Trung Quốc, luật pháp và thói quen người dùng có thể khiến Apple buộc phải duy trì khe SIM vật lý.

MacRumors cho biết họ có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu quản lý chứa thông tin kể trên. Tuy nhiên, các số liệu này chưa được xác minh độc lập, nghĩa là vẫn cần chờ đến sự kiện chính thức để biết chắc chắn.

Điều đáng chú ý là Liên minh châu Âu (EU) hiện đã yêu cầu Apple phải công khai nhãn năng lượng trên trang sản phẩm iPhone. Do đó, nhiều khả năng dung lượng pin chi tiết sẽ sớm được Apple công bố công khai ngay trong tuần này, khi iPhone 17 ra mắt.

Dù vẫn chỉ là thông tin rò rỉ, bảng dung lượng pin lần này mang đến nhiều manh mối quan trọng: iPhone 17 Air sẽ phải đánh đổi pin để có thiết kế mỏng nhẹ, trong khi iPhone 17 Pro Max đánh dấu cột mốc lần đầu tiên iPhone vượt ngưỡng 5.000mAh.

Trước đó, theo nguồn tin @Jukanlosreve trên nền tảng X, một loạt ảnh chụp được cho là tài liệu thông số nội bộ của nhà mạng Hàn Quốc đã xuất hiện.

Các bảng thông số này không chỉ liệt kê cấu hình cơ bản của bốn phiên bản iPhone 17 với chip A19, RAM nâng cấp, bộ nhớ trong... mà còn cho biết dung lượng pin của iPhone mới sẽ là: iPhone 17: 3.600mAh; iPhone 17 Air: 2.800mAh; iPhone 17 Pro: 3.700mAh; iPhone 17 Pro Max: 6.000mAh.

Tuy nhiên, giới quan sát lưu ý rằng các nhà mạng thường không được Apple cung cấp thông tin sớm. Nhiều bảng thông số nội bộ chỉ được xây dựng dựa trên tin đồn từ giới truyền thông, sau đó điều chỉnh lại sau khi Apple công bố chính thức.

Tất cả sẽ được Apple làm sáng tỏ vào ngày 9/9 (0h00 ngày 10/9 - giờ Việt Nam), khi sự kiện “Awe Dropping” chính thức khai màn. Người dùng toàn cầu đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ Táo khuyết về thời lượng pin – yếu tố ngày càng trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn smartphone.

