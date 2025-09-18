Mẫu Renault Clio 6 vừa ra mắt tại Triển lãm ô tô Munich (Đức) đang vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ tại Pháp. Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế mới khiến chiếc xe “không còn nhận ra là Renault”, thậm chí bị so sánh với Mazda, Ford, Peugeot hay Nissan.

Mẫu xe huyền thoại thế hệ mới gây sốc vì thiết kế lạ lẫm, fan khó nhận ra

Trang Caradisac thẳng thắn nhận định: “Sự xuất hiện của mẫu Renault mới khiến chúng tôi sững sờ”. Trong khi tạp chí Capital thì mô tả Clio 6 như “một chút Peugeot, pha Ford, chấm Mazda và thoáng bóng dáng Seat”, đồng thời cảnh báo thiết kế này “có nguy cơ khiến người mê xe thất vọng”. Báo Les Echos cũng cho rằng Renault đã “đánh cược” khi thay đổi công thức vốn được xem là thành công.

Trên mạng xã hội, nhiều tranh luận nổ ra, đặc biệt xoay quanh chi tiết khiến Clio 6 bị ví với Mazda 3. Một số ý kiến cho rằng sự giống nhau không hẳn là điều xấu, song phần lớn người dùng đều tiếc nuối những nét đặc trưng gắn liền với mẫu xe đã bán được hơn 17 triệu chiếc kể từ năm 1989.

Renault khẳng định Clio 6 mang khẩu hiệu “Love redesigned” (Tình yêu được tái thiết kế), với không gian nội thất rộng rãi hơn và hướng đến khách hàng trong bối cảnh thị trường xe châu Âu biến động mạnh. CEO François Provost cho biết mục tiêu của hãng là cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Tuy vậy, quyết định sản xuất Clio 6 tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng việc chỉ trang bị động cơ hybrid thay vì xe điện hoàn toàn tiếp tục làm dấy lên nhiều chỉ trích trong nước, từ giới bảo thủ cho đến các tổ chức môi trường.

Theo The Sun