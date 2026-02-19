Chị cả Trần Cẩm Tú, sinh năm 1985, vốn là học sinh chuyên Văn khóa 29, hiện là phó giáo sư, tiến sĩ, Trưởng bộ môn Lý luận giáo dục, giảng viên chính Khoa Tâm lý - Giáo dục của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Chị gái thứ hai Trần Hà Phương, sinh năm 1987, là cựu học sinh chuyên Lý khóa 31 của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Còn em út Khánh Vy từng là học sinh lớp chuyên Anh khóa 42, hiện là MC của VTV, đặc biệt là chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

3 chị em MC Khánh Vy đến chúc Tết thầy giáo Trần Trung Hiếu. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, thầy Trần Trung Hiếu cho biết ông rất bất ngờ khi chiều mồng 2 Tết nhận được cuộc gọi từ học trò cũ Trần Cẩm Tú. Tú xin phép đưa hai em gái đến chúc Tết thầy và gia đình nhân dịp năm mới 2026.

“Tối mồng 2 Tết, ba chị em đội mưa, vượt rét đến chúc Tết khiến tôi rất xúc động. Trong cuộc đời nhà giáo, có những món quà chẳng thể gọi thành tên, có những hạnh phúc khó cân, đong, đo, đếm. Chỉ biết rằng đó là một hạnh phúc rất bình dị nhưng thiêng liêng, cao quý mà nghề giáo có được mỗi khi Tết đến, xuân về”, thầy Hiếu chia sẻ.

MC Khánh Vy và thầy Trần Trung Hiếu trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: NVCC

Trong không gian Tết, cả bốn thầy trò đã cùng ôn lại kỷ niệm dưới mái trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và những câu chuyện về thầy cô, bạn bè cũ. Ba cô học trò chúc thầy Hiếu dồi dào sức khỏe, tiếp tục giữ lửa với nghề và cống hiến cho ngành giáo dục.

Thầy Hiếu cũng chúc đại gia đình 3 chị em của Khánh Vy đón năm mới Bính Ngọ 2026 nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho gia đình, quê hương và đất nước.

Thầy Hiếu cho hay, ở trường Phan xứ Nghệ, nhiều người biết đến 3 chị em họ Trần đều học giỏi, luôn lễ phép, khiêm nhường. “Dù đã trưởng thành nhưng khi về với trường, gặp lại các thầy cô, 3 chị em luôn xem mình vẫn như những người trò nhỏ năm xưa”, thầy Hiếu nói.

Ba chị em trong không gian Tết nhà thầy giáo Trần Trung Hiếu, lần lượt từ phải sang là Trần Cẩm Tú, Trần Khánh Vy, Trần Hà Phương. Ảnh: NVCC

Thầy Hiếu cho hay, trong suốt 33 năm công tác, ông có may mắn được giảng dạy ở ngôi trường có nhiều học sinh hiếu học, học giỏi.

“Ở ngôi trường này, nhiều gia đình có truyền thống nhiều thế hệ, từ ông bà đến con cháu, chắt đều từng là giáo viên hoặc học sinh. Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu cũng ghi nhận không ít trường hợp ba anh chị em ruột cùng học dưới mái trường này”, thầy Hiếu nói.