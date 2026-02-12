Theo kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 được Bộ GD-ĐT công bố, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng) có 98 học sinh đạt giải, gồm 5 giải Nhất, 32 giải Nhì, 34 giải Ba và 27 giải Khuyến khích.

Các đội tuyển Tiếng Anh, Địa lý và Tiếng Nga của trường có 100% học sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 3 thủ khoa toàn quốc, gồm: Trương Thị Lan Anh (môn Tiếng Anh; 16,8 điểm); Bùi Đức Anh (môn Tiếng Nga; 16,99 điểm) và Võ Nguyễn Ngọc Hà (môn Địa lý; 16,5 điểm). Đây cũng là năm đầu tiên nhà trường có 3 thủ khoa trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Ông Lê Văn Lục, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (áo vest ghi) cùng các thầy cô và đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lí năm học 2025-2026. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, ông Lê Văn Lục, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, cho biết kết quả này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược bồi dưỡng bài bản, thể hiện sự đồng đều và vững chắc ở nhiều đội tuyển.

Theo ông, đây là kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của học sinh, giáo viên và sự đồng hành bền bỉ từ gia đình. Thành tích này còn phản ánh chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường cũng như sự quan tâm của TP Hải Phòng đối với công tác đào tạo nhân tài.

Ông Lục cho biết, từ nhiều năm trước, học sinh nhà trường đã đạt những thành tích đáng khích lệ. Kết quả trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia của trường luôn nằm trong top 5 toàn quốc. Năm học 2024-2025, nhà trường có 97 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 1 giải Nhất.

Ngoài thành tích ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh nhà trường còn ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi khác như giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học châu Á năm 2026, Huy chương Vàng Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan năm 2025 và có đề tài đoạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố. Kết quả học tập chung của học sinh cũng ở mức cao, với gần 99% xếp loại học tập Tốt trong học kỳ I năm học 2025-2026.

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng). Ảnh: NVCC

Theo ông Lục, kết quả này trước hết bắt nguồn từ chiến lược bài bản trong các khâu tuyển sinh đầu vào và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

“Bên cạnh việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng học sinh, nhà trường luôn xác định phát triển đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Chúng tôi đang áp dụng mô hình các giáo viên giàu kinh nghiệm, vững chuyên môn sẽ trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp đồng nghiệp trẻ hàng ngày", ông Lục nói.

Cụ thể, mỗi lớp chuyên hằng năm đều được phân công một cặp giáo viên giảng dạy: Một người là lực lượng "cứng", người kia là giáo viên mới hoặc còn cần tích lũy kinh nghiệm. Trong quá trình cùng dạy, hai giáo viên sẽ hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn, phương pháp và tài liệu.

Đặc biệt, khi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, ngoài 2 thầy cô phụ trách chính, nhà trường còn huy động thêm các chuyên gia trong tổ bộ môn tham gia giảng dạy các chuyên đề thế mạnh.

Vị hiệu trưởng cho biết, TP Hải Phòng cũng như nhà trường luôn có nhiều hình thức động viên, khích lệ học sinh trong học tập.

Theo Nghị quyết 46 của HĐND TP Hải Phòng, học sinh đoạt giải quốc gia của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi được nhận mức thưởng từ 20-50 triệu đồng tùy giải, kèm học bổng gấp 8 lần học phí cùng 1 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt phí. Giáo viên trực tiếp giảng dạy cũng được thưởng bằng 60% tổng mức thưởng của học sinh, tính theo số lượng và chất lượng giải.

“Với chính sách này, các thầy cô giáo cũng cảm thấy được quan tâm hơn, có niềm tin và động lực để quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, ông Lục nói.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi cho biết, thời gian tới, nhà trường tiếp tục tập trung ôn tập cho 5 học sinh lọt vào vòng thi chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 (gồm 2 em đội Toán, 1 em đội Hóa học, 2 em đội Sinh học) và phấn đấu có giải quốc tế. Song song, nhà trường cũng đặt mục tiêu duy trì điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT ở mức cao và phấn đấu có học sinh trở thành thủ khoa toàn quốc.