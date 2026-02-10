Theo kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia mà Bộ GD-ĐT công bố, năm học 2025-2026, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm có 73 học sinh đạt giải, gồm 6 giải Nhất, 24 giải Nhì, 26 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Trong số này, có 11 em được tham dự vòng chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026.

Đáng chú ý, năm nay 2 đội tuyển Toán và Sinh học của trường có 100% học sinh đoạt giải (từ giải Ba trở lên), đồng thời có thủ khoa toàn quốc.

Hai thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Toán của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm: Nguyễn Lê Nhật Nam (năm học 2025-2026, bên trái) và Lại Gia Khải (năm học 2024-2025, bên phải). Ảnh: NVCC

Cụ thể, ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2025-2026, em Nguyễn Lê Nhật Nam (lớp 12 Toán 1) giành giải Nhất với điểm số cao nhất cả nước (36,5/40). Kết quả này đánh dấu 3 năm liên tiếp trường có học sinh đạt thủ khoa môn Toán.

Ở năm học 2024-2025, em Lại Gia Khải khi học lớp 11 đã giành giải Nhất và là thủ khoa toàn quốc với 33,5/40 điểm. Ở kỳ thi năm nay, dù không giữ được vị trí thủ khoa, Khải vẫn đạt giải Nhì.

Trước đó, ở năm học 2023-2024, một học sinh khác của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm là em Tạ Đức Anh (khi đó cũng là học sinh lớp 12 Toán 1) trở thành thủ khoa môn Toán với 31,5/40 điểm.

2 năm liền có thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học

Ngoài môn Toán, đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học của trường cũng có một thủ khoa là em Võ Thùy Trang (lớp 12 Sinh) với 29,25 điểm. Nữ sinh này lập “cú đúp” với 2 năm liên tiếp đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Năm lớp 10, Thùy Trang cũng từng giành giải Nhất ở kỳ thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia và là thành viên đội tuyển dự thi cấp quốc tế tại Mỹ.

Kết quả này của Võ Thùy Trang cũng giúp Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm ghi dấu 2 năm liền có thủ khoa môn Sinh quốc gia. Năm học trước, một học sinh khác của trường là em Nguyễn Thị Thảo Nguyên cũng là thủ khoa với 31 điểm.

Năm học 2024-2025, nhà trường cũng có 3 thủ khoa thi học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, Sinh học và Tiếng Anh.

Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm cùng các thầy cô, phụ huynh và đội tuyển Sinh học trong buổi gặp mặt các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Ảnh: NVCC

Trao đổi với VietNamNet, TS Vũ Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm cho hay rất vui và tự hào với thành tích mà các học trò đạt được.

“Kết quả liên tiếp 3 năm có thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán và 2 năm liền có thủ khoa môn Sinh học một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường. Năm học này, nhà trường còn có điều đặc biệt nữa là có một học sinh lớp 10 (em Bùi Nhật Minh) không chỉ đạt giải Nhất quốc gia môn Toán mà còn có điểm số cao thứ ba toàn quốc. Có thể nói đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, thể hiện tính kế thừa và chiều sâu chất lượng của học sinh Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm”, ông Tiến nói.

Vị hiệu trưởng cho rằng, những thành tích rực rỡ này có được nhờ nhiều lý do.

Trước hết, đó là từ bề dày truyền thống của trường trong việc tuyển chọn đầu vào, đào tạo, chất lượng chuyên môn dạy học. “Nhiều năm qua, nhờ chất lượng dạy học, nhà trường ngày càng thu hút được nguồn học sinh đầu vào có tư chất tốt”, ông Tiến nói.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng xây dựng quy trình bồi dưỡng học sinh một cách tối ưu. “Chúng tôi bồi dưỡng học sinh qua nhiều vòng. Vòng một là dạy chuyên, bồi dưỡng chuyên đề - coi là dạy nền. Khi nền vững thì ở giai đoạn nâng cao, học sinh có nhiều khả năng bứt phá hơn. Chúng tôi quan niệm ‘cái móng phải chắc’ thì mới xây nhà cao tầng được”, ông Tiến nói.

TS Vũ Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm cùng các thành viên đội tuyển Toán trong buổi gặp mặt các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, ông Tiến cho hay, nhà trường xây được một “hệ sinh thái” để các thế hệ học sinh hỗ trợ lẫn nhau. “Với lứa học sinh mới vào trường, không chỉ thầy cô mà các anh chị khóa trước cũng tham gia vào việc dạy bảo, truyền kinh nghiệm, tạo động lực học tập cho các em. Việc này có thể thấy rõ nhất trong công tác ôn luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi - các anh chị đoạt giải các năm trước sẽ tham gia chia sẻ, bồi dưỡng cho những em mới vào đội tuyển”, ông Tiến nói.

Song, theo ông Tiến, điều mang tính quyết định là quá trình tự học của học sinh đội tuyển. "Những kiến thức mà thầy cô và các anh chị khóa trước trang bị chỉ mang tính gợi mở, còn việc tiếp thu, mở rộng và vận dụng sáng tạo vào mỗi tình huống cụ thể hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình tự đào tạo của mỗi em", ông Tiến nói.

Vị hiệu trưởng cũng tin tưởng và hy vọng ở học kỳ tới và những năm học tiếp theo, học sinh nhà trường sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều kết quả ấn tượng.