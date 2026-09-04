Chiều 3/9, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm bà Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Bà Đinh Thị Mai cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Ban Bí thư quyết định bà Đinh Thi Mai thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi chúc mừng bà Đinh Thị Mai được Trung ương tin tưởng giao trọng trách mới.

Bà Đinh Thị Mai có quá trình công tác liên tục, bền bỉ, trưởng thành từ cơ sở; trải qua nhiều vị trí công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, từ chuyên viên, chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng đến Phó Trưởng Ban.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Đinh Thị Mai. Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Trong quá trình công tác, bà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương; đồng thời gắn bó với các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và khoa học lý luận chính trị.

Chủ tịch Viện Hàn lâm cho biết trong năm 2026, Viện Hàn lâm đang tập trung đổi mới toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác, với ba khâu trọng tâm là công tác cán bộ gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và sử dụng cán bộ; đổi mới công tác nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh chuyển đổi số.

Việc bổ sung bà Đinh Thị Mai vào tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm tại thời điểm này có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường sức mạnh của bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu thực hiện những nhiệm vụ ngày càng lớn, nặng nề trước Đảng và nhân dân.

Ông Lê Văn Lợi tin tưởng bà Đinh Thị Mai sẽ phát huy kinh nghiệm cùng tập thể lãnh đạo Viện xây dựng sự thống nhất, đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra những đột phá trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đinh Thị Mai trân trọng cảm ơn Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời nhận thức sâu sắc đây vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề.

Bà Đinh Thị Mai cho rằng công tác tuyên truyền chỉ có sức thuyết phục, xây dựng được niềm tin của nhân dân khi dựa trên nền tảng tri thức lý luận vững chắc và được soi chiếu từ thực tiễn sinh động, được tổng kết nghiêm túc, khoa học. Vì vậy, việc chuyển sang công tác tại Viện Hàn lâm không phải là một sự khởi đầu tách biệt, mà là một bước đi sâu hơn nữa vào cái gốc mà tuyên truyền vẫn dựa vào - chính là nền tảng tri thức khoa học.

Bà khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất để cùng tập thể đóng góp cho sự phát triển của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.