Đây là một trong những vấn đề trọng tâm đặt ra cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ mới mà Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu khi tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình và bế mạc chiều 30/11, thống nhất cao về phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Phát triển”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại đại hội. Ảnh: A.H

5 vấn đề trọng tâm

Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, đánh giá toàn diện kết quả giai đoạn 2024–2025, chỉ rõ hạn chế và rút ra những kinh nghiệm thực tiễn. 4 tham luận và 868 lượt ý kiến gửi về đại hội thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng lớn của cán bộ và nhân dân thành phố đối với hoạt động của Mặt trận.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhắc lại truyền thống đoàn kết như một giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện trong những ngày mưa lũ vừa qua, khi MTTQ TPHCM kịp thời kêu gọi, kết nối và tổ chức cứu trợ đồng bào vùng thiên tai.

Tuy vậy, theo Bí thư Thành ủy, việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” vẫn chưa toàn diện; một số phong trào hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt tâm tư người dân có lúc chưa kịp thời.

Ông Trần Lưu Quang đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ mới tập trung 5 vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất: Thu hút người dân tham gia phong trào để củng cố mạnh mẽ niềm tin xã hội; phát triển các phong trào thiết thực, bền vững, gắn với dân sinh. Phong trào phải mang lại lợi ích thiết thực để Mặt trận thực sự trở thành “ngọn cờ quy tụ lòng dân”, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền.

Thứ 2: Giám sát và phản biện xã hội phải thực chất, không né tránh, không làm thay, không hình thức. Giám sát và phản biện là "mạch máu" của hệ thống dân chủ xã hội chủ nghĩa, không chỉ phản ánh chung chung mà phải đi vào trọng tâm, trọng điểm. "Kiến nghị phải thiết thực, khả thi và đeo đuổi đến cùng”, Bí thư nhấn mạnh.

Ông Trần Lưu Quang đề nghị MTTQ thành phố tập trung giám sát các dự án lớn, các quyết sách quan trọng, đặc biệt là việc tiếp thu Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển thành phố, giám sát đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, tham vấn chuyên sâu các cải cách liên quan đến quy hoạch, đô thị hóa, an sinh.

Theo Bí thư, nguyên tắc giám sát phải có chiều sâu, phản biện phải có cơ sở và kiến nghị phải có trách nhiệm, có tính xây dựng.

Thứ ba: Ứng dụng công nghệ, tạo hệ sinh thái tương tác số với nhân dân. MTTQ thành phố phải tích cực trong chuyển đổi số, không chỉ để hiện đại hóa công tác mà còn để thay đổi phương thức tập hợp và nắm bắt lòng dân; để Mặt trận dễ lắng nghe người dân hơn và nhân dân hào hứng hơn trong việc đóng góp ý kiến cho Mặt trận.

"Đề nghị MTTQ thành phố nghiên cứu, xây dựng tổng đài trực tuyến 24/7 tiếp nhận ý kiến của nhân dân, công khai tiến độ giải quyết các kiến nghị trên môi trường số và tổ chức các diễn đàn số để mọi người tham gia góp ý cho chính sách", ông Quang nêu.

Thứ 4: Phải kiên nhẫn lắng nghe, dũng cảm sửa sai và phản hồi có trách nhiệm. Sức mạnh của Mặt trận bắt nguồn từ sự chân thành và trách nhiệm. Đây là yếu tố quyết định để trở thành cầu nối tin cậy của nhân dân. Khi người dân nêu ý kiến, Mặt trận phải theo sát quá trình giải quyết của chính quyền, nếu có sai sót thì phải thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm và kịp thời khắc phục, không được để ý kiến của nhân dân bị rơi vào lãng quên.

Thứ 5: Huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội. MTTQ phải trở thành hạt nhân kết nối trí thức, chuyên gia, doanh nhân, chức sắc tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cùng chung tay xây dựng TPHCM phát triển bền vững.

Các đại biểu trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: A.H

Xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh

Bế mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết đại hội đã đạt sự thống nhất rất cao trong đánh giá kết quả thời gian qua và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn tới.

Theo đó, Mặt trận các cấp của TPHCM sẽ tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; giám sát và phản biện xã hội; Động viên nhân dân thi đua sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; Phát huy tinh thần tự quản, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; Thực hiện hiệu quả đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Xây dựng tổ chức Mặt trận tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực cán bộ.

Đại hội yêu cầu Ủy ban MTTQ TPHCM nhiệm kỳ mới sớm triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết và cụ thể hóa thành chương trình hành động hằng năm.