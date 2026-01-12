Chủ trì hội nghị có ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết năm 2025 là một dấu mốc quan trọng đối với Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - năm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất sau khi sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy. Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư.

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong năm qua, ông Trần Cẩm Tú đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, phương thức và nội dung hoạt động, tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt giữa 25 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm - "một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả", khắc phục triệt để việc hành chính hóa trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể" - ông Trần Cẩm Tú gợi mở.

Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức, nhận diện các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc, chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Trần Cẩm Tú tin tưởng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và khát vọng nỗ lực phấn đấu vươn lên, cùng những thành tích, kết quả năm 2025, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, hoạt động hiệu quả hơn nữa, tăng cường quy tụ, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam - khẳng định ngay sau hội nghị, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ sẽ khẩn trương cụ thể hóa đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 và các năm tiếp theo để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để triển khai quyết liệt, khẩn trương, tích cực chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch công tác ngay từ đầu năm 2026; tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030; chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn, các vướng mắc, khó khăn; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị, trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2025 của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, bà Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cho biết Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương có tính đặc thù riêng. Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã luôn bám sát Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; chủ động, kịp thời đề ra các chủ trương, xây dựng chương trình, quy chế, kế hoạch công tác để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Bà Hà Thị Nga - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm, đổi mới, tập trung lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Theo bà Hà Thị Nga, các kết quả đạt được trong năm 2025 tạo tiền đề quan trọng về tổ chức, phương thức lãnh đạo và cách thức phối hợp để triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao tặng bằng khen của Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - đơn vị đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Báo Đại đoàn kết