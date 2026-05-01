Cảm thương hoàn cảnh bà Hoàng Thị Liệu (SN 1966 ở thôn Tân Lập, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang), nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ suy tim 15 năm nguy kịch, gia đình thiếu gần 200 triệu cứu chữa”, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 46.897.821 đồng để bà có thêm động lực chữa bệnh.

Hiện tại, bà Liệu vẫn điều trị ở phòng Hồi sức (khoa Tim Mạch, Bệnh viện Việt Đức)

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, bà Liệu phát hiện mắc bệnh tim từ năm 2011, bị chẩn đoán suy tim. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế eo hẹp, bà chỉ điều trị cầm chừng bằng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Những năm sau, bệnh tình ngày càng nặng nhưng gia đình vẫn không đủ khả năng điều trị chuyên sâu, chỉ có thể vào viện khi trở nặng rồi lại về nhà. Gánh nặng mưu sinh và chi phí thuốc men khiến việc chữa trị trở nên xa vời đối với bà Liệu.

Khoảng 5 năm trở lại đây, tình trạng suy tim của bà càng trở nên nghiêm trọng. Đầu tháng 3/2026, bà Liệu nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Na Hang trong tình trạng khó thở, suy kiệt. Các bác sĩ nhận định bệnh đã ở giai đoạn nguy kịch, buộc phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang).

Tại đây, bà được chẩn đoán hẹp van hai lá, van động mạch chủ, van ba lá, kèm suy tim và rung nhĩ. Do không đủ điều kiện phẫu thuật, bà tiếp tục được chuyển gấp về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Gia đình bà Liệu thuần nông, thuộc diện hộ nghèo, chưa có đất ở và đất canh tác ổn định. Nhiều năm qua, cả gia đình dựng nhà tạm trên đất do địa phương quản lý, sống lay lắt qua ngày. Khi bệnh tình trở nặng, gia đình bà phải xoay xở vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ chi phí điều trị.

Trong lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn nhất thì may mắn được bạn đọc giúp đỡ số tiền 46.897.821 đồng. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet chuyển tận tay gia đình.

Anh Hoàng Chí Sướng (con trai bà Liệu) cho biết, hiện mẹ anh vẫn điều trị ở phòng Hồi sức (khoa Tim Mạch, Bệnh viện Việt Đức).

“Gia đình tôi vô cùng cảm ơn mọi người. Trong lúc túng quẫn thì được mọi người quan tâm chia sẻ. Nhờ số tiền này mẹ tôi mới có thêm cơ hội chữa bệnh. Ân tình này gia đình chúng tôi không bao giờ quên được”, anh Sướng xúc động nói.